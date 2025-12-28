خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1734401
ستاره جوان بارسلونا، با کسب جایزه بهترین مهاجم سال در مراسم گلوب ساکر، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از نام‌های تثبیت‌شده فوتبال جهان تثبیت کرد.

به گزارش ایلنا،  در مراسم جوایز گلوب ساکر، لامین یامال توانست جایزه بهترین مهاجم سال را از آن خود کند. این وینگر جوان اسپانیایی در رقابتی نزدیک، بازیکنانی چون عثمان دمبله، رافینیا و کیلیان امباپه را پشت سر گذاشت و موفق شد جایزه‌ای ارزشمند را دریافت کند که برای بازیکنی در این سن، دستاوردی بی‌نظیر به شمار می‌رود.

یامال پس از دریافت جایزه با لحن متواضعانه و آرام گفت: «اول از همه می‌خواهم از باشگاه، خانواده، دوستانم و همه کسانی که در این مسیر حمایتم کردند تشکر کنم. هر جایزه‌ای، چه فردی و چه تیمی، برای من یک افتخار است و حالا باید به تلاش ادامه بدهم تا افتخارات بیشتری کسب کنم.»

این جایزه برای یامال صرفاً یک موفقیت موقت نیست، بلکه تأییدی بر روند رشد و تلاش او در فوتبال حرفه‌ای است. وینگر بارسلونا در مدت کوتاهی توانسته به بازیکنی تأثیرگذار تبدیل شود که در بازی‌های بزرگ، با جسارت، خلاقیت و تصمیم‌گیری سریع، خط دفاع حریفان را به چالش می‌کشد. مقایسه شدن او با ستاره‌هایی مانند دمبله و امباپه و پیشی گرفتن از آن‌ها، نشان می‌دهد که یامال اکنون یکی از نام‌های برجسته فوتبال جهان است.

نگرش یامال به موفقیت نیز او را از دیگر استعدادهای هم‌سن‌وسالش متمایز می‌کند. او جایزه را پایان مسیر نمی‌داند و آن را شروع تعهدی تازه برای رسیدن به افتخارات بیشتر می‌داند. انتخاب یامال به‌عنوان بهترین مهاجم توسط گلوب ساکر، پیامی روشن به فوتبال جهان ارسال کرد: نسل آینده فوتبال، اکنون در حال ظهور است.

گلوب ساکر در دستان یامال

