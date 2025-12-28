توفان سیاوش یزدانی علیه روزبه و خسرو حیدری: کاش بمب بزنند تا بروید!

به گزارش ایلنا، سیاوش یزدانی پس از پایان دیدار گل‌گهر و استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر، درباره جریان مسابقه گفت: «به جز دقایق ابتدایی نیمه دوم، استقلال موقعیت جدی ایجاد نکرد. خدا را شکر توانستیم پیروزی شیرینی به دست بیاوریم. این برد هم تلخ بود و هم شیرین‌ترین تجربه دوران فوتبالم.»

مدافع گل‌گهر با اشاره به سابقه حضورش در استقلال افزود: «سال‌ها در این باشگاه بازی کردم و طبیعی است که استقلال بخش مهمی از زندگی فوتبالی من باشد. اما پس از اتفاقاتی که برایم افتاد، سه تا چهار سال منتظر چنین روزی بودم تا بتوانم در زمین انتقام سال‌های قبل را بگیرم. با آبروی فوتبالی من بازی شده بود و خوشحالم که توانستم پاسخ بدهم.»

یزدانی درباره اینکه چرا پس از بازی سمت نیمکت استقلال نرفت، گفت: «قبل از مسابقه با وریا غفوری خوش‌وبش کردم، اما کسی دیگر را نمی‌شناختم که به آن سمت بروم.» وی در ادامه با کنایه افزود: «تعجب می‌کنم وریا چگونه توانسته با چنین افرادی در استقلال کار کند.»

این بازیکن با یادآوری اتفاقات گذشته بیان کرد: «در دیدار با سپاهان، در جلسات فنی، افرادی در باشگاه و کادر فنی (ساپینتو) ناجوانمردانه زیر آب من را زدند. مدت‌ها سکوت کردم تا تیم در کورس قهرمانی دچار حاشیه نشود، اما حالا احساس می‌کنم استقلال نیاز به اصلاحات جدی دارد.»

یزدانی بدون اشاره مستقیم به افراد مشخص گفت: «دو هزار میلیارد تومان هزینه شده، اما با روش فعلی و زد و بندها، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. باید اصول مدیریتی و فنی اصلاح شود تا موفقیت پایدار باشد.»

او درباره واکنش هواداران و انتقادهای احتمالی ادامه داد: «هر کس بخواهد هر چیزی بگوید. من هواداران واقعی استقلال را دارم که همیشه پشت من هستند. در چهار سال حضورم در این باشگاه، یک قهرمانی لیگ بدون شکست، سوپرجام و دو فینال جام حذفی تجربه کردم. آن نسل طلایی استقلال، تیمی یکدل بود و اجازه ندادیم برخی افراد تیم را تضعیف کنند.»

یزدانی در پایان تصریح کرد: «حالا ممکن است برخی بخواهند بحث‌های حاشیه‌ای ایجاد کنند، اما هدف من بیان واقعیت‌هاست. آنچه انجام دادم برای حفظ اصول و ارزش‌های واقعی فوتبال بود.»

