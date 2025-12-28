هالند: انگلستان خانه من است و مسئولیتم را میپذیرم
ارلینگ هالند، مهاجم نروژی منچسترسیتی، در مصاحبهای به مناسبت سال نو میلادی، از تعلق خود به انگلستان و نگاه جدیاش به مسئولیت در تیم ملی نروژ سخن گفت و تأکید کرد که آماده تحمل فشارهای بالای ملی و باشگاهی است.
به گزارش ایلنا، هالند در صحبتهای خود تصویری متفاوت از زندگی و مسیر حرفهایاش ارائه داد. او بدون تعارف گفت: «از بودن در انگلستان لذت میبرم. این کشور برایم حس خانه دارد.» مهاجم منچسترسیتی توضیح داد که ارتباط خانوادگیاش با انگلستان قدیمی است و از سالها قبل با فضای فوتبال و زندگی در این کشور آشنا بوده؛ اشارهای به پدرش که پیشتر در منچسترسیتی بازی میکرد و به دلیل مصدومیت مجبور به کنار گذاشتن فوتبال شد.
هالند افزود: «جو ورزشگاهها، سبک زندگی و ریتم روزمره فوتبال در انگلیس برایم غریبه نیست. اگر شرایطش فراهم شود، گرفتن پاسپورت انگلیسی را با میل و علاقه میپذیرم. وقتی جایی حس راحتی و تعلق داری، چرا نه؟»
او در ادامه به تیم ملی نروژ پرداخت و گفت که انتظارات از او همیشه بالا است: «اگر جای هواداران نروژ بودم، انتظار داشتم تیم با حضور من قهرمان جام جهانی شود. این توقع طبیعی است. وقتی بازیکنی در سطح اول فوتبال اروپا بازی میکند، انتظارها هم باید در همان سطح باشد.»
هالند تأکید کرد: «صعود نروژ به جام جهانی تنها یک شروع است، نه خط پایان. نسل فعلی تیم ملی میتواند تاریخسازی کند، به شرطی که نگاهها کوتاهمدت نباشد و همه، از بازیکن تا هوادار، مسئولیت مسیر را بپذیرند.»
او در پایان خاطرنشان کرد که نقشش فراتر از گلزنی است: «چه در منچسترسیتی و چه در تیم ملی نروژ، خودم را بخشی از یک پروژه بزرگتر میبینم؛ پروژهای جاهطلبانه و بلندپروازانه که هدفش موفقیتهای بزرگ است.»