جریمه ۵۰۰ میلیونی سروش رفیعی تایید شد

به گزارش ایلنا، در پی صدور آرای دیدار پرسپولیس و استقلال، سروش رفیعی، بازیکن پرسپولیس، به دلیل استفاده از الفاظ توهین‌آمیز علیه دروازه‌بان تیم حریف، از سوی کمیته انضباطی به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.

رفیعی نسبت به این رأی اعتراض کرد و پرونده به کمیته استیناف ارجاع شد. امروز کمیته استیناف پس از بررسی مدارک و استدلال‌های حقوقی ارائه شده، اعلام کرد که «هیچ ایراد مؤثری برای تغییر رأی قبلی وجود ندارد» و اعتراض بازیکن رد شده است.

در رای کمیته استیناف آمده است:

در خصوص استیناف سروش رفیعی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس تهران نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل استفاده از الفاظ توهین آمیز در حین مسابقه مقابل تیم فوتبال استقلال تهران از سری مسابقات لیگ برتر صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

