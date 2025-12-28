فاضلی: دستیار ساپینتو بیش از حد روی داور فشار آورد
مربی گلگهر پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال در هفته پایانی نیمفصل، با تأکید بر داوری عادلانه بازی، به رفتار تند دستیار خارجی ساپینتو اعتراض کرد و آن را نامناسب توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، وحید فاضلی، مربی گلگهر سیرجان، پس از دیدار تیمش با استقلال در میکسدزون ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: «ابتدا باید از تیم داوری تشکر کنم که جسورانه داوری کردند. هم داور وسط و هم داوران VAR امروز حق را به حقدار دادند و به هر دو تیم و بازیکنان خودمان خستهنباشید میگویم.»
او در واکنش به درگیری لفظی در کنار زمین با دستیار ریکاردو ساپینتو اظهار داشت: «یکی از مربیان خارجی استقلال که دستیار سوم آقای ساپینتو بود، با خشم و تندی به سمت آقای تارتار داد میزد. من به او گفتم حق ندارید با سرمربی ما چنین برخوردی داشته باشید.»
فاضلی افزود: «در دوره گذشته حضور ساپینتو در استقلال چنین رفتارهایی از دستیارانش نمیدیدیم، اما این بار کادر فنی خارجی آنها در هر صحنه هماهنگ به داور فشار میآوردند که اتفاق جالبی نبود.»
مربی گلگهر در پایان تصریح کرد: «اگر قرار باشد از کشورهای اروپایی چنین شخصیتهایی بیاوریم تا روی داور تأثیر بگذارند، در کشور خودمان نیز میتوانیم صداهای قشنگتر و بمتری داشته باشیم. البته صدای خود ما نیز بد نیست، اما نباید مدام با داد زدن روی داور اثر بگذاریم.»