به گزارش ایلنا، تیم‌های استقلال تهران و گل‌گهر سیرجان امروز (یکشنبه، ۷ دی) در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود تیم میهمان به پایان رسید.

با این پیروزی، گل‌گهر سیرجان با کسب سه امتیاز مهم، جایگاه خود را در جدول ارتقا داد و به رده چهارم رسید. در مقابل، استقلال با از دست دادن این دیدار، از جایگاه بالاتر بازماند و به رده ششم جدول لیگ سقوط کرد.

این نتیجه، تاثیر قابل توجهی بر روند رقابت‌های لیگ برتر داشته و باعث شد که جایگاه تیم‌ها در میان مدعیان لیگ تغییر کند. استقلال حالا باید در هفته‌های پیش‌رو با تلاش بیشتر، جایگاه خود را بهبود بخشد و از فاصله با بالای جدول بکاهد.

