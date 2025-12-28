خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وریا غفوری: بگویید چرا نمی‌توانم روی نیمکت استقلال بنشینم؟

وریا غفوری: بگویید چرا نمی‌توانم روی نیمکت استقلال بنشینم؟
کد خبر : 1734379
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع و کاپیتان تیم فوتبال استقلال پس از شکست یک بر صفر مقابل گل‌گهر سیرجان، با انتقاد شدید از وضعیت زمین مسابقه و محدودیت‌های حضورش در ترکیب، خواستار رسیدگی به مشکلات تیم شد.

به گزارش ایلنا، وریا غفوری پس از دیدار استقلال و گل‌گهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر، ضمن ابراز نارضایتی از شرایط زمین ورزشگاه شهدای شهر قدس، گفت: «بازی در این چمن هیچ فرصتی برای فوتبال باقی نمی‌گذارد. نمی‌خواهم از ایرادات تیم چشم‌پوشی کنم، ولی کسانی که این زمین را برای ما انتخاب کرده‌اند، قطعاً نمی‌خواهند استقلال موفق شود.»

او با اشاره به محل برگزاری مسابقه افزود: «ای کاش امروز در سیرجان بازی می‌کردیم تا ورزشگاه شهدای شهر قدس. نمی‌دانم چرا ورزشگاه امام رضا ساخته شده اما به بهانه‌ای واهی جلوی بازی گرفته شد.»

غفوری در ادامه به شایعات پیرامون رابطه‌اش با رامین رضاییان واکنش نشان داد و گفت: «اینکه بگویند من و رضاییان مشکل داریم، حرف‌های بی‌سر و ته است. رضاییان همیشه در کوچه تمرین می‌کند و شاید با این کار حالش خوب شود؛ ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم.»

وی همچنین درباره محدودیت حضورش در ترکیب تیم تصریح کرد: «چند هفته است قرارداد بسته‌ام و انگیزه زیادی دارم، ولی دلیل اینکه نمی‌توانم روی نیمکت بنشینم چیست؟ کارت بازی‌ام صادر شده، ولی اجازه حضور روی نیمکت داده نمی‌شود. جرم من چیست؟»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی