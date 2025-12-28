به گزارش ایلنا، وریا غفوری پس از دیدار استقلال و گل‌گهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر، ضمن ابراز نارضایتی از شرایط زمین ورزشگاه شهدای شهر قدس، گفت: «بازی در این چمن هیچ فرصتی برای فوتبال باقی نمی‌گذارد. نمی‌خواهم از ایرادات تیم چشم‌پوشی کنم، ولی کسانی که این زمین را برای ما انتخاب کرده‌اند، قطعاً نمی‌خواهند استقلال موفق شود.»

او با اشاره به محل برگزاری مسابقه افزود: «ای کاش امروز در سیرجان بازی می‌کردیم تا ورزشگاه شهدای شهر قدس. نمی‌دانم چرا ورزشگاه امام رضا ساخته شده اما به بهانه‌ای واهی جلوی بازی گرفته شد.»

غفوری در ادامه به شایعات پیرامون رابطه‌اش با رامین رضاییان واکنش نشان داد و گفت: «اینکه بگویند من و رضاییان مشکل داریم، حرف‌های بی‌سر و ته است. رضاییان همیشه در کوچه تمرین می‌کند و شاید با این کار حالش خوب شود؛ ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم.»

وی همچنین درباره محدودیت حضورش در ترکیب تیم تصریح کرد: «چند هفته است قرارداد بسته‌ام و انگیزه زیادی دارم، ولی دلیل اینکه نمی‌توانم روی نیمکت بنشینم چیست؟ کارت بازی‌ام صادر شده، ولی اجازه حضور روی نیمکت داده نمی‌شود. جرم من چیست؟»

