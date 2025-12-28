اسفندیارپور: ۳ امتیاز مقابل استقلال شیرین بود

به گزارش ایلنا، محمد اسفندیارپور، مدیرعامل باشگاه گل‌گهر و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، درباره پیروزی تیمش مقابل استقلال گفت: «توانستیم ۳ امتیاز خوب مقابل استقلال کسب کنیم.»

او با اشاره به عملکرد تیم در جریان مسابقه افزود: «در جریان بازی تقریبا در ۳ صحنه گل خورده‌ایم و متأسفانه در یکی دو بازی به دلیل بی‌دقتی، نتیجه لازم را نگرفتیم. با این حال، این پیروزی نشان‌دهنده عملکرد مثبت تیم بود.»

اسفندیارپور ادامه داد: «با توجه به فرصت‌ها و تلاش تیم، می‌توانستیم در جدول جایگاه متفاوتی داشته باشیم.»

وی در پایان درباره صحبت‌های اخیر زنوزی، مالک باشگاه تراکتور گفت: «به موقع درباره این موضوع توضیح خواهم داد.»

