اسفندیارپور: ۳ امتیاز مقابل استقلال شیرین بود
مدیرعامل باشگاه گلگهر سیرجان پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال، کسب ۳ امتیاز این دیدار را موفقیتی مهم دانست و تأکید کرد که تیم میتوانست در جدول جایگاه بهتری داشته باشد.
به گزارش ایلنا، محمد اسفندیارپور، مدیرعامل باشگاه گلگهر و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، درباره پیروزی تیمش مقابل استقلال گفت: «توانستیم ۳ امتیاز خوب مقابل استقلال کسب کنیم.»
او با اشاره به عملکرد تیم در جریان مسابقه افزود: «در جریان بازی تقریبا در ۳ صحنه گل خوردهایم و متأسفانه در یکی دو بازی به دلیل بیدقتی، نتیجه لازم را نگرفتیم. با این حال، این پیروزی نشاندهنده عملکرد مثبت تیم بود.»
اسفندیارپور ادامه داد: «با توجه به فرصتها و تلاش تیم، میتوانستیم در جدول جایگاه متفاوتی داشته باشیم.»
وی در پایان درباره صحبتهای اخیر زنوزی، مالک باشگاه تراکتور گفت: «به موقع درباره این موضوع توضیح خواهم داد.»