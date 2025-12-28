خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسفندیارپور: ۳ امتیاز مقابل استقلال شیرین بود

اسفندیارپور: ۳ امتیاز مقابل استقلال شیرین بود
کد خبر : 1734367
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل باشگاه گل‌گهر سیرجان پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال، کسب ۳ امتیاز این دیدار را موفقیتی مهم دانست و تأکید کرد که تیم می‌توانست در جدول جایگاه بهتری داشته باشد.

به گزارش ایلنا،  محمد اسفندیارپور، مدیرعامل باشگاه گل‌گهر و عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، درباره پیروزی تیمش مقابل استقلال گفت: «توانستیم ۳ امتیاز خوب مقابل استقلال کسب کنیم.»

او با اشاره به عملکرد تیم در جریان مسابقه افزود: «در جریان بازی تقریبا در ۳ صحنه گل خورده‌ایم و متأسفانه در یکی دو بازی به دلیل بی‌دقتی، نتیجه لازم را نگرفتیم. با این حال، این پیروزی نشان‌دهنده عملکرد مثبت تیم بود.»

اسفندیارپور ادامه داد: «با توجه به فرصت‌ها و تلاش تیم، می‌توانستیم در جدول جایگاه متفاوتی داشته باشیم.»

وی در پایان درباره صحبت‌های اخیر زنوزی، مالک باشگاه تراکتور گفت: «به موقع درباره این موضوع توضیح خواهم داد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی