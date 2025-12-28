مهدی تارتار پس از ۷ سال استقلال را شکست داد

به گزارش ایلنا، کریسمس امسال برای مهدی تارتار روزی تاریخی بود. سرمربی گل‌گهر که آخرین پیروزی خود مقابل استقلال را در دوران هدایت پارس جنوبی جم تجربه کرده بود، پس از ۷ سال و ۴ ماه و ۱۲ روز توانست دوباره آبی‌پوشان پایتخت را مغلوب کند. در فاصله این سال‌ها، تیم‌های تحت هدایت تارتار در ۱۴ مصاف با استقلال، ۸ شکست و ۶ تساوی ثبت کرده بودند و شکست دادن این تیم برای او همواره دشوار بود.

از سوی دیگر، استقلال پیش از این دیدار، در ۱۳ مسابقه اخیر طی ۸۸ روز بدون شکست ظاهر شده بود و آخرین ناکامی آبی‌ها به ۹ مهرماه و شکست مقابل المحرق بحرین در تهران بازمی‌گشت. این روند شکست‌ناپذیری انتظارات هواداران را برای ادامه پیروزی‌های تیم بالا برده بود، اما تارتار و شاگردانش موفق شدند این رکورد را بشکنند و نام خود را دوباره در تاریخ لیگ ثبت کنند.

پیروزی تاریخی تارتار نه تنها موفقیتی فردی برای او بود، بلکه نشان داد حتی تیم‌های قدرتمند و با سابقه نیز می‌توانند در مواجهه با برنامه‌ریزی دقیق و روحیه جنگندگی، مغلوب حریف شوند. این نتیجه پیامی مهم برای استقلال داشت: هیچ تیمی شکست‌ناپذیر نیست و هر بازی فرصتی دوباره برای رقبا فراهم می‌کند.

موفقیت کریسمس تارتار، نقطه عطفی در کارنامه او محسوب می‌شود و یادآور روزهایی است که تیم‌های تحت هدایت او با تلاش، تاکتیک و روحیه جنگندگی، حتی بزرگ‌ترین حریفان را به زانو درمی‌آوردند.

انتهای پیام/