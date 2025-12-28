خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کریسمس تاریخی سرمربی گل‌گهر

مهدی تارتار پس از ۷ سال استقلال را شکست داد

مهدی تارتار پس از ۷ سال استقلال را شکست داد
کد خبر : 1734364
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر، پس از ۷ سال و بیش از ۲۶۹۰ روز موفق شد دوباره تیم استقلال را شکست دهد و رکورد شکست‌ناپذیری ۱۳ بازی اخیر آبی‌پوشان پایتخت را متوقف کند.

به گزارش ایلنا،  کریسمس امسال برای مهدی تارتار روزی تاریخی بود. سرمربی گل‌گهر که آخرین پیروزی خود مقابل استقلال را در دوران هدایت پارس جنوبی جم تجربه کرده بود، پس از ۷ سال و ۴ ماه و ۱۲ روز توانست دوباره آبی‌پوشان پایتخت را مغلوب کند. در فاصله این سال‌ها، تیم‌های تحت هدایت تارتار در ۱۴ مصاف با استقلال، ۸ شکست و ۶ تساوی ثبت کرده بودند و شکست دادن این تیم برای او همواره دشوار بود.

از سوی دیگر، استقلال پیش از این دیدار، در ۱۳ مسابقه اخیر طی ۸۸ روز بدون شکست ظاهر شده بود و آخرین ناکامی آبی‌ها به ۹ مهرماه و شکست مقابل المحرق بحرین در تهران بازمی‌گشت. این روند شکست‌ناپذیری انتظارات هواداران را برای ادامه پیروزی‌های تیم بالا برده بود، اما تارتار و شاگردانش موفق شدند این رکورد را بشکنند و نام خود را دوباره در تاریخ لیگ ثبت کنند.

پیروزی تاریخی تارتار نه تنها موفقیتی فردی برای او بود، بلکه نشان داد حتی تیم‌های قدرتمند و با سابقه نیز می‌توانند در مواجهه با برنامه‌ریزی دقیق و روحیه جنگندگی، مغلوب حریف شوند. این نتیجه پیامی مهم برای استقلال داشت: هیچ تیمی شکست‌ناپذیر نیست و هر بازی فرصتی دوباره برای رقبا فراهم می‌کند.

موفقیت کریسمس تارتار، نقطه عطفی در کارنامه او محسوب می‌شود و یادآور روزهایی است که تیم‌های تحت هدایت او با تلاش، تاکتیک و روحیه جنگندگی، حتی بزرگ‌ترین حریفان را به زانو درمی‌آوردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی