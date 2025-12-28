به گزارش ایلنا، عکس دسته‌جمعی پرسپولیسی‌ها در مراسم عروسی امید عالیشاه، کاپیتان سرخ‌پوشان، به یکی از تصاویر پربازدید فضای مجازی تبدیل شد.

در این مراسم، بازیکنان و اعضای کادر فنی پرسپولیس با استایلی کاملاً رسمی و بهترین پوشش‌های خود حاضر شدند تا شبی خاص را کنار کاپیتان‌شان جشن بگیرند. امید عالیشاه در مرکز قاب ایستاده بود و همین موضوع توجه‌ها را بیش از پیش به سمت این تصویر جلب کرد.

در میان چهره‌های حاضر، افشین پیروانی، اوسمار ویرا، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، سروش رفیعی و حسین کنعانی‌زادگان با تیپ‌های رسمی جالب‌شان در کانون توجه قرار داشتند.

