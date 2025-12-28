عکس دسته جمعی پرسپولیسیها در عروسی عالیشاه
تصویر بازیکنان پرسپولیس در جشن عروسی امید عالیشاه مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، عکس دستهجمعی پرسپولیسیها در مراسم عروسی امید عالیشاه، کاپیتان سرخپوشان، به یکی از تصاویر پربازدید فضای مجازی تبدیل شد.
در این مراسم، بازیکنان و اعضای کادر فنی پرسپولیس با استایلی کاملاً رسمی و بهترین پوششهای خود حاضر شدند تا شبی خاص را کنار کاپیتانشان جشن بگیرند. امید عالیشاه در مرکز قاب ایستاده بود و همین موضوع توجهها را بیش از پیش به سمت این تصویر جلب کرد.
در میان چهرههای حاضر، افشین پیروانی، اوسمار ویرا، مرتضی پورعلیگنجی، میلاد محمدی، سروش رفیعی و حسین کنعانیزادگان با تیپهای رسمی جالبشان در کانون توجه قرار داشتند.