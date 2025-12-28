خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب گل‌گهر برای جدال پایانی نیم‌فصل مقابل استقلال

ترکیب گل‌گهر برای جدال پایانی نیم‌فصل مقابل استقلال
کد خبر : 1734281
لینک کوتاه کپی شد.

گل‌گهر تا ساعاتی دیگر به مصاف استقلال خواهد رفت.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر و در آخرین بازی نیم‌فصل اول، تیم گل‌گهر سیرجان مقابل استقلال صف‌آرایی می‌کند. بر اساس اعلام کادر فنی، فرزین گروسیان درون دروازه قرار دارد و امیر جعفری، علیرضا علیزاده، سیاوش یزدانی و مهدی تیکدری خط دفاعی این تیم را تشکیل می‌دهند. در خط میانی آرمان اکوان، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی و پوریا پورعلی به میدان می‌روند و در فاز تهاجمی نیز مسیح زاهدی و پوریا لطیفی‌فر مأمور گلزنی برای گل‌گهر خواهند بود.

ترکیب گل‌گهر برابر استقلال

فرزین گروسیان، امیر جعفری، علیرضا علیزاده، سیاوش یزدانی، مهدی تیکدری، آرمان اکوان، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، مسیح زاهدی و پوریا لطیفی‌فر

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی