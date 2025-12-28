به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر و در آخرین بازی نیم‌فصل اول، تیم گل‌گهر سیرجان مقابل استقلال صف‌آرایی می‌کند. بر اساس اعلام کادر فنی، فرزین گروسیان درون دروازه قرار دارد و امیر جعفری، علیرضا علیزاده، سیاوش یزدانی و مهدی تیکدری خط دفاعی این تیم را تشکیل می‌دهند. در خط میانی آرمان اکوان، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی و پوریا پورعلی به میدان می‌روند و در فاز تهاجمی نیز مسیح زاهدی و پوریا لطیفی‌فر مأمور گلزنی برای گل‌گهر خواهند بود.

ترکیب گل‌گهر برابر استقلال

