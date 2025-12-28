ترکیب گلگهر برای جدال پایانی نیمفصل مقابل استقلال
گلگهر تا ساعاتی دیگر به مصاف استقلال خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر و در آخرین بازی نیمفصل اول، تیم گلگهر سیرجان مقابل استقلال صفآرایی میکند. بر اساس اعلام کادر فنی، فرزین گروسیان درون دروازه قرار دارد و امیر جعفری، علیرضا علیزاده، سیاوش یزدانی و مهدی تیکدری خط دفاعی این تیم را تشکیل میدهند. در خط میانی آرمان اکوان، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی و پوریا پورعلی به میدان میروند و در فاز تهاجمی نیز مسیح زاهدی و پوریا لطیفیفر مأمور گلزنی برای گلگهر خواهند بود.
ترکیب گلگهر برابر استقلال
فرزین گروسیان، امیر جعفری، علیرضا علیزاده، سیاوش یزدانی، مهدی تیکدری، آرمان اکوان، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، مسیح زاهدی و پوریا لطیفیفر