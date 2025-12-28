استوری جلالی در واکنش به غیبت متوالی در فهرست استقلال (عکس)
ابوالفضل جلالی، مدافع چپ استقلال، با وجود غیبت در دیدار حساس امروز مقابل گلگهر سیرجان، حمایت خود را از همتیمیهایش ابراز کرد و امیدواریاش به پیروزی آبیپوشان را نشان داد.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل جلالی و رامین رضائیان، دو ستاره استقلال، در بازی امروز مقابل گلگهر سیرجان غایب هستند؛ همان شرایطی که در دیدار قبلی برابر المحرق بحرین تجربه کردند. جلالی که در جام جهانی ۲۰۲۲ برای ایران به میدان رفت، حالا در سالی حساس پیش از جام جهانی بعدی، دور از ترکیب اصلی استقلال مانده و شرایط غیرمنتظرهای را پشت سر میگذارد.
با این حال، مدافع چپ آبیها به جای واکنشهای تند یا کنایهآمیز به غیبتش در لیست تیم، حمایت کامل خود را نشان داد. او در استوری اینستاگرامی با لباس استقلال نوشت: «برای من یک چیز مهم است و آن هم سربلندی و موفقیت استقلال. امیدوارم امروز بهترین اتفاقات برای تیم بیفتد.»
این پیام جلالی، روحیهبخشی به همتیمیهایش در روز حساس بازی بود و نشاندهنده تعهد او به رنگ آبی، علیرغم دوری از میادین است. استقلال امروز در سیرجان به مصاف گلگهر میرود و هواداران امیدوارند این حمایتها به موفقیت تیم در زمین منجر شود.