عدم همکاری باشگاهها، زنگ خطر برای فوتبال بانوان است
جعفری: اگر هدف ملی است، باشگاهها باید تمام قد کنار تیم ملی باشند
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان می گوید کار تیم ملی باید از همین حالا شروع شود، بدون در اختیار داشتن بازیکنان، انتظار موفقیت در جام ملتها منطقی نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مرضیه جعفری، درباره آغاز اردوی آمادهسازی تیم ملی از فردا و عدم همکاری برخی باشگاهها اظهار داشت: دور جدید تمرینات تیم ملی بانوان از فردا (دوشنبه 8 دی) آغاز میشود. ما با در نظر گرفتن شرایط لیگ برتر و برای اینکه کوچکترین آسیبی به روند مسابقات باشگاهی وارد نشود، تصمیم گرفتیم اردوهای تیم ملی را به صورت مینیکمپ و در بازههای کوتاهمدت برگزار کنیم. این تصمیم دقیقا در راستای تعامل با باشگاهها و احترام به برنامههای آنها گرفته شد، اما متأسفانه با وجود این رویکرد تعاملی، باز هم شاهد عدم همکاری برخی باشگاهها هستیم.
وی با اشاره به عدم در اختیار قرار دادن بازیکنان از سوی باشگاههای پرسپولیس و گلگهر سیرجان افزود: متأسفانه باشگاههای پرسپولیس و گلگهر سیرجان بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی قرار ندادند. این در حالی است که ما نه اردوی بلندمدت گذاشتهایم و نه خواستهایم مسابقات لیگ تحت تأثیر قرار بگیرد. وقتی اردوها به شکل مینیکمپ برگزار میشود، انتظار میرود باشگاهها همکاری بیشتری داشته باشند، اما عملا چنین اتفاقی نمیافتد.
جعفری با تأکید بر اولویت تیم ملی گفت: اگر هدف همه ما موفقیت فوتبال بانوان و تیم ملی است، طبیعتا تیم ملی باید در اولویت قرار بگیرد. این انتظار منطقی است که باشگاهها تمام توان خود را برای کمک به تیم ملی به کار بگیرند. عدم همکاری در چنین مقطعی، مستقیما به برنامههای فنی تیم ملی لطمه میزند و این موضوع قابل چشمپوشی نیست.
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ادامه داد: برخی تصور میکنند که میتوان همه کارهای آمادهسازی تیم ملی را بعد از پایان لیگ انجام داد، اما واقعیت این است که چنین چیزی امکانپذیر نیست. اگر اردوهای تیم ملی را به بعد از پایان مسابقات لیگ برتر موکول کنیم، زمان کمی در اختیار داریم. در این مدت کوتاه نه میتوان به هماهنگی تاکتیکی رسید، نه آمادگی بدنی مناسب ایجاد کرد و نه تیم را به سطح مطلوب رساند.
وی با اشاره به زمان پایان لیگ برتر بانوان گفت: مسابقات لیگ برتر بانوان ۱۷ بهمن به پایان میرسد، اما کار تیم ملی باید از همین حالا شروع شود. آمادهسازی تیم ملی یک فرآیند زمانبر است و نمیتوان آن را به روزهای پایانی موکول کرد. ما نیاز داریم بازیکنان به صورت منظم و مستمر در اردوها حضور داشته باشند تا بتوانیم برنامههای فنی را به درستی اجرا کنیم.
جعفری در پایان با اشاره به رقابتهای پیشرو گفت: ما سه بازی بسیار مهم در جام ملتهای آسیا در استرالیا پیشرو داریم. این مسابقات در بالاترین سطح قارهای برگزار میشود و بدون آمادهسازی مناسب، نمیتوان انتظار نتیجه مطلوب داشت. اگر میخواهیم تیم ملی فوتبال بانوان با آمادگی کامل در این رقابتها حاضر شود، همکاری کامل و واقعی باشگاهها یک ضرورت است، نه یک انتخاب.