کروس درباره فشار کار در رئال مادرید: اینجا حتی با برد هم کسی راضی نیست
تونی کروس با اشاره به شرایط خاص نیمکت رئال مادرید، تأکید کرد مربیگری در این باشگاه با فشاری متفاوت همراه است.
به گزارش ایلنا، تونی کروس که سالها یکی از مهرههای کلیدی رئال مادرید بود، همچنان بهعنوان یکی از صداهای معتبر برای تحلیل شرایط این باشگاه شناخته میشود. او در گفتوگویی با روماریو، اسطوره فوتبال برزیل، در کانال یوتیوب این اسطوره، به بررسی موضوعات مختلف فوتبال و فعالیتهای خود پس از پایان دوران حرفهای پرداخت.
کروس درباره پروژه «آیکان لیگ» توضیح داد: «فوتبال کلاسیک همیشه جایگاه اول را دارد، اما ما سعی میکنیم گزینهای متفاوت به هواداران ارائه دهیم. وقتی با بچهها صحبت میکنم، خیلیها میگویند فوتبال برایشان خستهکننده شده؛ ۹۰ دقیقه، نتیجههای ۰-۰ یا ۱-۰. به همین دلیل به دنبال فوتبالی با ریتم بالاتر، گلهای بیشتر و هیجان بالاتر هستیم.»
او همچنین به آکادمی فوتبال خود در مادرید اشاره کرد و گفت: «این پروژهای است که هر روز روی آن کار میکنم. امسال مربی دو تیم از بچههای ۸، ۹ و ۱۰ ساله هستم. از انتقال تجربه و دانستههایم به کودکان لذت میبرم، چون آنها آینده فوتبال هستند.»
هافبک پیشین تیم ملی آلمان در پاسخ به این سؤال که بهترین باشگاهی که در آن بازی کرده کدام بوده، گفت: «پاسخ خیلی ساده است؛ من ۱۰ سال در بهترین باشگاه جهان بازی کردم. به همین دلیل دوران حضورم در مادرید بدون تردید موفقترین مقطع حرفهایام بود و از نظر شخصی هم در آنجا احساس راحتی زیادی داشتم.»
کروس درباره ارتباطش با بازیکنان برزیلی نیز اظهار داشت: «از کودکی به برزیلیها علاقه داشتم و سبک زندگیشان را دوست دارم. در زمین هم همکاری فوقالعادهای داشتیم. سالها کنار کاسمیرو بازی کردم و بعدتر هم با وینیسیوس که خیلی خوب مرا در زمین درک میکرد.»
او در خصوص وضعیت اندریک، مهاجم جوان رئال مادرید، گفت: «برای بازیکنی مثل اندریک، مهمترین موضوع بازی کردن است. اگر این فرصت را در رئال مادرید نداشته باشد، به نظرم بهترین راه این است که بهصورت قرضی به تیم دیگری برود. خود من هم در جوانی بهصورت قرضی بازی کردم و تجربه بسیار موفقی بود.»
بخش مهمی از صحبتهای کروس به شرایط ژابی آلونسو اختصاص داشت. او در این باره گفت: «سختترین بخش مربیگری، کار کردن در مادرید است. اینجا فشار کاملاً متفاوت است؛ ممکن است تیم بازی را ببرد و باز هم کسی راضی نباشد. چنین شرایطی در باشگاههای کمی دیده میشود. وقتی هم مساوی میکنید یا میبازید ــاتفاقی که اخیراً رخ دادهــ واکنشها شدیدتر میشود، چون باشگاه به این نتایج عادت ندارد و انتقادات افزایش پیدا میکند.»
او افزود: «همیشه نتیجه میخواهند، اما من مطمئنم ژابی مربی بسیار خوبی است و کیفیت لازم برای کار در مادرید را دارد. فقط باید به او زمان داد. البته همه ما میدانیم رئال مادرید چه معنایی دارد و خود ژابی بهتر از هر کسی میدانست با پذیرش این مسئولیت چه شرایطی در انتظارش است.»
کروس در ادامه به کارلو آنچلوتی و هدایت تیم ملی برزیل اشاره کرد و گفت: «فکر میکنم او یک سال زودتر هم این فرصت را داشت، اما در رئال ماند. خیلی با هم صحبت نکردیم، اما درست قبل از رفتنش به برزیل او را دیدم و برایش آرزوی موفقیت کردم، چون میدانستم از این چالش جدید هیجانزده است.»
هافبک بازنشسته آلمانی در پیشبینی تیمهای مدعی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «اسپانیا، اسپانیا، پرتغال، فرانسه و شاید هم مراکش که در سالهای اخیر پیشرفت زیادی داشته. بابت اینکه اسم برزیل را نیاوردم عذرخواهی میکنم، اما اگر آنها قهرمان شوند هم برای من مشکلی نیست.»
او در پایان، نظرش را درباره فرمت جدید جام جهانی اینطور بیان کرد: «با این فرمت مخالفم. اینکه کشورهای بیشتری فرصت حضور داشته باشند خوب است، اما باید بیشتر به بازیکنان و کیفیت مسابقات توجه شود.»