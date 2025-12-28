مراکش، رقیب جدی برنابئو برای فینال جام جهانی ۲۰۳۰
مراکش با ساخت بزرگترین استادیوم مدرن جهان در حومه کازابلانکا، گزینهای جدی برای میزبانی فینال جام جهانی ۲۰۳۰ مقابل سانتیاگو برنابئو مطرح کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، بازدید از سایت ساخت «گرند استادیوم حسن دوم» نشان میدهد که این پروژه در حال حاضر تنها به مساحتی ۱۴۰ هکتاری محدود شده و پیشرفت قابل توجهی نداشته است. این استادیوم که قرار است تا دو سال پیش از جام جهانی مشترک مراکش، اسپانیا و پرتغال تکمیل شود، بالاترین امتیاز بازرسی فیفا (۴.۳ از ۵) را در میان همه ورزشگاههای سه کشور میزبان به دست آورده است.
محوطه اطراف استادیوم وسیع است و رانندگی کامل دور آن چند دقیقه زمان میبرد. در حال حاضر به نظر میرسد در میان ناکجا آباد قرار دارد، اما برنامهریزیها حاکی از اتصال آسان آن به کازابلانکا و رباط از طریق چندین بزرگراه است که دسترسی را برای تماشاگران تسهیل خواهد کرد.
از نظر فنی، گرند استادیوم حسن دوم از پیشرفتهترین فناوریهای قاره آفریقا بهره میبرد تا ارتباطات داخلی برای ۱۱۵ هزار تماشاگر را آسانتر کند. چمن استادیوم نیز قرار است از نوع هیبریدی پیشرفته باشد که در برابر گرمای منطقه مقاوم باشد. نمای بیرونی استادیوم، بر اساس مدل ارائهشده، الهامگرفته از چادرهای سنتی بربر است و هویتی محلی قوی به آن بخشیده است.
این ورزشگاه در آینده میزبان تیم ملی مراکش خواهد بود که تاکنون بازیهای خانگی خود را در شهرهای مختلف برگزار میکند. همچنین دو غول فوتبال مراکش، الوداد و الرجاء، قرار است رقابتهای محلی خود را در این مجموعه برگزار کنند و برای برتری در شهر کازابلانکا بجنگند.
در حاشیه پوشش جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، این بازدید فرصتی برای دیدن پیشرفتهای زیرساختی مراکش فراهم کرد. این تورنمنت در شش شهر و ۹ ورزشگاه برگزار میشود: مراکش، فاس، رباط (با چهار ورزشگاه)، کازابلانکا، طنجه و آگادیر. استادیوم حسن دوم، اگرچه هنوز آماده نیست، اما به عنوان نماد بلندپروازی مراکش در مسیر میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ برجسته شده است.