پرونده بیفوما به نفع پرسپولیس شد

کد خبر : 1734052
پرونده بیفوما به سود پرسپولیس خاتمه پیدا کرد و استقلال خوزستان جریمه شد.

به گزارش ایلنا، سایت فدراسیون فوتبال آرای جدیدی را منتشر کرد که مهم‌ترین آن مربوط به شکایت استقلال خوزستان از پرسپولیس و تیوی بیفوما بود. در حالی که مدیران باشگاه خوزستانی امیدوار بودند با محکوم کردن پرسپولیس، هزینه رضایت‌نامه سنگین بیفوما را دریافت کنند، کمیته وضعیت رسماً اعلام کرد: «در پی شکایت باشگاه استقلال خوزستان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.»

با اعلام کمیته وضعیت فدراسیون، انتقال تیوی بیفوما به پرسپولیس کاملاً قانونی و بدون نیاز به پرداخت مبلغ رضایت‌نامه بوده است. استقلال خوزستان که برای صدور رضایت‌نامه ستاره‌اش مبلغ ۳۵۰ هزار دلار تعیین کرده بود، حالا باید دست خالی نظاره‌گر درخشش او در پیراهن پرسپولیس خواهد بود.

‌علاوه بر این در یک پرونده دیگر با شکایت بیفوما از استقلال خوزستان این باشگاه به پرداخت ۲۲۰ هزار دلار محکوم شده‌اند. با این شرایط استقلال خوزستان نه‌تنها ۳۵۰ هزار دلار درآمد را از دست داد، بلکه باید ۲۲۰ هزار دلار هم جریمه به خود بازیکن بپردازد.

