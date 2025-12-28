خبرگزاری کار ایران
روز خاص پیام با ثبت کلین شیت تکمیل شد
پیام نیازمند نهمین کلین شیت خود را به ثبت رساند.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس با برد میلیمتری و دشوار دیگری در بالای جدول ماند تا آمار اوسمار در جمع‌آوری امتیازها فوق‌العاده باشد. در نگاه اول شاید اینطور به نظر برسد که بردهای با اختلاف حداقلی و شرایطی که بازی پرسپولیس چندان به دل نمی‌نشیند، چندان به مذاق هواداران خوش نیاید اما آن‌ها راضی‌اند و اعتقاد دارند با جذب دو سه بازیکن دیگر در نیم فصل دوم شرایط بهتر خواهد شد.

در عین حال نکته مهمی که در تیم اوسمار به چشم می‌آید، ثباتی است که در خط دفاع و دروازه پیدا کرده و تیمی که خیلی خیلی سخت گل می‌خورد. در واقع تیم اوسمار حالا بیشتر از آنکه در حمله زبانزد باشد در دفاع فوق‌العاده است.

پرسپولیس مقابل مس رفسنجان هم گل نخورد تا تعداد کلین‌شیت‌های پیام نیازمند فردای روزی که پدر شده بود، به 9 برسد و صاحب بیشترین کلین‌شیت در نیم‌فصل اول شود.

نکته مهم اینجاست از وقتی که اوسمار سرمربی پرسپولیس شده، طی شش مسابقه لیگ و یک دیدار حذفی فقط دو گل خورده که هر دو گل از روی ضربات ایستگاهی به دست آمده و تیم او در جریان بازی گلی نخورده است.

باید دید این آمار تا کجا ترقی خواهد کرد. دروازه پرسپولیس از دقیقه ۲۲ بازی با شمس آذر از هفته یازدهم رقابت‌ها که آخرین توپ از خط دروازه گذشت، بدون احتساب وقت‌های اضافه به مدت ۴۲۸ دقیقه است که گلی را در لیگ دریافت نکرده است.

