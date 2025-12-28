ترکیب احتمالی استقلال برای بازگشت به جمع مدعیان لیگ

به گزارش ایلنا، استقلال پس از پشت سر گذاشتن موفق مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و کسب برد ارزشمند مقابل المحرق بحرین، حالا بار دیگر تمرکز خود را معطوف رقابت‌های لیگ برتر کرده است.

شاگردان ریکاردو ساپینتو در شرایطی وارد این دیدار می‌شوند که از دست دادن امتیاز می‌تواند فاصله آن‌ها با سپاهانِ صدرنشین را افزایش دهد؛ آن هم در حالی که یک دیدار معوقه حساس برابر همین تیم نیز پیش‌روی آبی‌ها قرار دارد.

با توجه به محرومیت رستم آشورماتوف، سرمربی پرتغالی استقلال ناچار به ایجاد تغییر در قلب خط دفاعی است. انتظار می‌رود سامان فلاح در کنار عارف غلامی زوج جدید خط میانی دفاع را تشکیل دهند؛ ترکیبی که مأموریت اصلی‌اش حفظ ثبات دفاعی و جلوگیری از ضدحملات گل‌گهر خواهد بود.

در چارچوب دروازه، آنتونیو آدان همچنان گزینه نخست ساپینتو محسوب می‌شود. دروازه‌بان اسپانیایی استقلال که در دیدار آسیایی موفق به ثبت کلین‌شیت شد، حالا به دنبال تداوم این روند در لیگ برتر است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در کسب سه امتیاز خانگی داشته باشد.

در کناره‌ها، صالح حردانی و حسین گودرزی شانس اول حضور در ترکیب اصلی هستند. حردانی با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها درباره شرایط بدنی‌اش، همچنان مورد اعتماد کادر فنی است و در غیاب رامین رضاییان، مسئولیت جناح راست را بر عهده خواهد داشت. در سمت چپ نیز گودرزی با عملکرد باثبات خود جایگاهش را تثبیت کرده است.

در میانه میدان، روزبه چشمی پس از بازگشت از مصدومیت، نقش محوری در ایجاد تعادل تیمی دارد. او در کنار امیرمحمد رزاقی‌نیا، زوجی را تشکیل داده که وظیفه اصلی‌شان کنترل جریان بازی و جلوگیری از نفوذ حریف از مرکز زمین است.

در فاز هجومی، ساپینتو روی خلاقیت منیر الحدادی حساب ویژه‌ای باز کرده؛ بازیکنی که هنوز به آمادگی کامل نرسیده اما می‌تواند با پاس‌های کلیدی، جریان حملات استقلال را شکل دهد. یاسر آسانی، وینگر تأثیرگذار آبی‌ها، یکی از امیدهای اصلی برای باز کردن خط دفاع گل‌گهر خواهد بود و علیرضا کوشکی نیز پس از غیبت انضباطی، بار دیگر به ترکیب بازمی‌گردد.

در نوک خط حمله، سعید سحرخیزان با وجود آمار گلزنی نه‌چندان چشمگیر، همچنان گزینه مورد اعتماد ساپینتو است؛ مهاجمی که با دوندگی بالا و پرس از جلو، نقش مهمی در اجرای برنامه‌های تاکتیکی تیم ایفا می‌کند.

ترکیب احتمالی استقلال:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، عارف غلامی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

