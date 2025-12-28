اعلام ترکیب استقلال مقابل گل گهر سیرجان
استقلال در هفته پانزدهم لیگ برتر، با چند تغییر نسبت به دیدار آسیایی برابر المحرق، به مصاف گلگهر سیرجان میرود.
به گزارش ایلنا، استقلال پس از پشت سر گذاشتن موفق مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و کسب برد ارزشمند مقابل المحرق بحرین، حالا بار دیگر تمرکز خود را معطوف رقابتهای لیگ برتر کرده است.
شاگردان ریکاردو ساپینتو در شرایطی وارد این دیدار میشوند که از دست دادن امتیاز میتواند فاصله آنها با سپاهانِ صدرنشین را افزایش دهد؛ آن هم در حالی که یک دیدار معوقه حساس برابر همین تیم نیز پیشروی آبیها قرار دارد.
با توجه به محرومیت رستم آشورماتوف، سرمربی پرتغالی استقلال ناچار به ایجاد تغییر در قلب خط دفاعی شد. سامان فلاح در کنار عارف غلامی زوج جدید خط میانی دفاع را تشکیل میدهند؛ ترکیبی که مأموریت اصلیاش حفظ ثبات دفاعی و جلوگیری از ضدحملات گلگهر خواهد بود.
در چارچوب دروازه، آنتونیو آدان همچنان گزینه نخست ساپینتو محسوب میشود. دروازهبان اسپانیایی استقلال که در دیدار آسیایی موفق به ثبت کلینشیت شد، حالا به دنبال تداوم این روند در لیگ برتر است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در کسب سه امتیاز خانگی داشته باشد.
در کنارهها، صالح حردانی و حسین گودرزی در ترکیب اصلی حضور دارند. حردانی با وجود برخی گمانهزنیها درباره شرایط بدنیاش، همچنان مورد اعتماد کادر فنی است و در غیاب رامین رضاییان، مسئولیت جناح راست را بر عهده خواهد داشت. در سمت چپ نیز گودرزی با عملکرد باثبات خود جایگاهش را تثبیت کرده است.
در میانه میدان، روزبه چشمی پس از بازگشت از مصدومیت، نقش محوری در ایجاد تعادل تیمی دارد. او در کنار امیرمحمد رزاقینیا، زوجی را تشکیل داده که وظیفه اصلیشان کنترل جریان بازی و جلوگیری از نفوذ حریف از مرکز زمین است.
در فاز هجومی، ساپینتو روی خلاقیت منیر الحدادی حساب ویژهای باز کرده؛ بازیکنی که هنوز به آمادگی کامل نرسیده اما میتواند با پاسهای کلیدی، جریان حملات استقلال را شکل دهد. یاسر آسانی، وینگر تأثیرگذار آبیها، یکی از امیدهای اصلی برای باز کردن خط دفاع گلگهر خواهد بود و اسماعیل قلی زاده پس از گلزنی در بازی مقابل المحرق در ترکیب ثابت مجددا حضور دارد.
در نوک خط حمله هم ساپینتو تصمیم گرفته به داکنز نازون به جای سعید سحرخیزان فرصت بدهد. نازون در بازی گذشته به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و موفق به گلزنی شد.
ترکیب استقلال مقابل گل گهر:
آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، رستم آشورماتف، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، روزبه چشمی، یاسر آسانی، منیر الحدادی، ابوالفضل قلی زاده و داکنز نازون