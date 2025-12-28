خبرگزاری کار ایران
پیروزی یوونتوس مقابل پیزا در خارج از خانه

پیروزی یوونتوس مقابل پیزا در خارج از خانه
یوونتوس در خانه پیزا موفق شد این تیم را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، در دیدار خارج از خانه موفق شد با نتیجه ۲ بر ۰ پیزا را شکست دهد. شاگردان اسپالتی از همان ابتدا تلاش کردند بازی را کنترل کنند، اما نیمه اول کم‌تحرک و بدون موقعیت جدی دنبال شد و دروازه دو تیم در این نیمه بسته ماند. تلاش‌های یوونتوس برای نفوذ به دفاع مستحکم پیزا در نیمه اول نتیجه‌ای نداشت و بازی تا پایان ۴۵ دقیقه ابتدایی با برتری نسبی توپ و میدان شاگردان اسپالتی ادامه یافت، اما فرصت واقعی برای باز کردن دروازه حریف ایجاد نشد.

در دقیقه ۷۳، سرانجام قفل دروازه پیزا شکست و توپ پس از برخورد به مدافع پیزا، به گل به خودی تبدیل شد تا شاگردان اسپالتی پیش بیفتند. این گل، فشار روانی روی تیم میزبان را افزایش داد و بازی را برای یوونتوس آسان‌تر کرد. شاگردان اسپالتی با کنترل توپ و استفاده از فضای باز، موفق شدند جریان بازی را به نفع خود پیش ببرند و در دقایق پایانی با آرامش بیشتری روی زمین حرکت کنند.

در دقیقه ۹۲، ییلدیز روی یک ضدحمله سریع و دقیق، موفق شد گل دوم را برای یوونتوس به ثمر برساند و پیروزی تیمش را تثبیت کند. این گل نه تنها نتیجه را قطعی کرد، بلکه نشان‌دهنده توانایی یوونتوس در استفاده از فرصت‌های سریع و بهره‌برداری از اشتباهات حریف بود. با این پیروزی، یوونتوس سه امتیاز ارزشمند کسب کرد و جایگاه خود در جدول را مستحکم‌تر کرد، در حالی که شاگردان آلبرتو جیلاردینو با عملکردی نه‌چندان موفق، ناکامی خود را در دیدار خانگی تجربه کرد و همچنان در تلاش برای بهبود شرایط در ادامه فصل باقی ماند.

 

