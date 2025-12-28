پیروزی یوونتوس مقابل پیزا در خارج از خانه

به گزارش ایلنا، در دیدار خارج از خانه موفق شد با نتیجه ۲ بر ۰ پیزا را شکست دهد. شاگردان اسپالتی از همان ابتدا تلاش کردند بازی را کنترل کنند، اما نیمه اول کم‌تحرک و بدون موقعیت جدی دنبال شد و دروازه دو تیم در این نیمه بسته ماند. تلاش‌های یوونتوس برای نفوذ به دفاع مستحکم پیزا در نیمه اول نتیجه‌ای نداشت و بازی تا پایان ۴۵ دقیقه ابتدایی با برتری نسبی توپ و میدان شاگردان اسپالتی ادامه یافت، اما فرصت واقعی برای باز کردن دروازه حریف ایجاد نشد.

در دقیقه ۷۳، سرانجام قفل دروازه پیزا شکست و توپ پس از برخورد به مدافع پیزا، به گل به خودی تبدیل شد تا شاگردان اسپالتی پیش بیفتند. این گل، فشار روانی روی تیم میزبان را افزایش داد و بازی را برای یوونتوس آسان‌تر کرد. شاگردان اسپالتی با کنترل توپ و استفاده از فضای باز، موفق شدند جریان بازی را به نفع خود پیش ببرند و در دقایق پایانی با آرامش بیشتری روی زمین حرکت کنند.

در دقیقه ۹۲، ییلدیز روی یک ضدحمله سریع و دقیق، موفق شد گل دوم را برای یوونتوس به ثمر برساند و پیروزی تیمش را تثبیت کند. این گل نه تنها نتیجه را قطعی کرد، بلکه نشان‌دهنده توانایی یوونتوس در استفاده از فرصت‌های سریع و بهره‌برداری از اشتباهات حریف بود. با این پیروزی، یوونتوس سه امتیاز ارزشمند کسب کرد و جایگاه خود در جدول را مستحکم‌تر کرد، در حالی که شاگردان آلبرتو جیلاردینو با عملکردی نه‌چندان موفق، ناکامی خود را در دیدار خانگی تجربه کرد و همچنان در تلاش برای بهبود شرایط در ادامه فصل باقی ماند.

