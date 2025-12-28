کاپیتان بتیس زیر تیغ آرتروسکوپی

به گزارش ایلنا، ایسکو، هافبک خلاق و کاپیتان تیم فوتبال رئال بتیس، روز دوشنبه ۲۹ دسامبر تحت یک عمل آرتروسکوپی در ناحیه مچ پای راست قرار خواهد گرفت؛ جراحی‌ای که به دلیل ادامه‌دار بودن ناراحتی‌های او در دستور کار کادر پزشکی باشگاه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش منابع نزدیک به باشگاه، این عمل برای ترمیم یک ضایعه داخل‌مفصلی در غضروف مچ پا انجام می‌شود؛ مشکلی که پس از ضربه واردشده به ایسکو در دیدار لیگ اروپا مقابل اوترخت و در بررسی‌های اولیه شناسایی نشده بود. او در آن مسابقه به‌عنوان بازیکن فیکس به میدان رفت، اما به علت درد شدید ناچار شد زمین مسابقه را ترک کند.

اگرچه در هفته‌های ابتدایی روند درمان او امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما اقدامات محافظه‌کارانه و تزریق‌های انجام‌شده نتیجه مطلوبی به همراه نداشت. به همین دلیل، کادر فنی و تیم پزشکی بتیس تصمیم گرفتند با انجام این جراحی نسبتاً ساده، به‌طور مستقیم مشکل را برطرف کنند.

این عمل جراحی به معنای ادامه دوری ایسکو از میادین خواهد بود؛ غیبتی که از اواخر ماه نوامبر آغاز شده و حالا وارد مرحله تازه‌ای شده است. مدت زمان بازگشت او به شرایط مسابقه، به روند ریکاوری پس از عمل بستگی خواهد داشت.

ایسکو از زمان حضور در بتیس، یکی از مهره‌های کلیدی تیم مانوئل پلگرینی بوده و علاوه بر نقش فنی، به‌عنوان رهبر رختکن نیز جایگاه مهمی دارد. غیبت او می‌تواند چالشی جدی برای بتیس در ادامه رقابت‌های لالیگا و اروپا ایجاد کند؛ موضوعی که باعث شده هواداران این تیم با حساسیت ویژه‌ای پیگیر روند درمان شماره ۱۰ خود باشند.

