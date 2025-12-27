خبرگزاری کار ایران
دنیامالی: حفظ آرامش فوتبال در سال جام‌جهانی یک ضرورت است/ برای رسیدن به استانداردهایAFC با مالکان باشگاه‌ها نشست خواهیم داشت

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر انجام وظایف حاکمیتی این وزارتخانه در پیگیری حواشی اخیر فوتبال باشگاهی کشور، از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌ای مشترک با مالکان باشگاه‌های لیگ برتری به منظور رسیدن به استانداردهایAFC خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، احمد دنیامالی با اشاره به این نشست اظهار کرد: با هدف رسیدن به استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، مقرر شده جلسه‌ای مشترک با مالکان باشگاه‌های لیگ برتری برگزار شود. در این نشست، ضمن بررسی وضعیت ساختاری باشگاه‌ها با توجه به الزامات AFC و موضوع واگذاری استادیوم‌ها، درباره برخی حواشی اخیر فوتبال باشگاهی نیز گفت‌وگو خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتظار عمومی جامعه فوتبال، ایجاد و حفظ آرامش است، افزود: مدیران فوتبال نباید با برخی رفتارها باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شوند؛ به‌ویژه در سال جام‌جهانی که فوتبال ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش است. البته کمیته‌های انضباطی برای رسیدگی به این‌گونه موارد وجود دارند، اما امیدوارم با شناختی که از بزرگان فوتبال و مدیران دارم، مسائل از طریق تعامل و گفت‌وگو حل‌وفصل شود و کار به ورود کمیته‌های انضباطی نکشد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تجربیات مشابه گذشته تصریح کرد: در مقاطعی که تنش‌های سنگینی در فوتبال ایجاد شده بود، با برگزاری جلسات مشترک و رفع ابهامات و سوءتفاهم‌ها، مشکلات برطرف شد. یقین دارم که این حواشی نیز می‌تواند با رفاقت، همدلی و نزدیکی مدیریت شود. از رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیما نیز درخواست می‌کنم در سال جام‌جهانی به آرامش ورزش، به‌خصوص فوتبال، کمک کنند.

دکتر دنیامالی با تأکید بر وظیفه نظارتی و حاکمیتی وزارت ورزش و جوانان در مدیریت فضای فوتبال کشور گفت: هواداران و مردم مطمئن باشند که این حواشی با تدبیر و عقلانیت مدیریت خواهد شد. منافع مردم و هواداران مهم‌ترین اولویت ماست و تلاش حداکثری وزارت ورزش و جوانان، حفظ آرامش خاطر جامعه ورزش و فوتبال کشور است.

 

