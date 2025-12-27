سپاهان با پیروزی مقابل چادرملو قهرمان نیم فصل شد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور،‌ از ساعت 17 امروز (شنبه) در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف چادرملو اردکان رفت که در پایان این مسابقه با یک گل به برتری رسید. تک گل پیروزی بخش تیم سپاهان را انزو کریولی در دقیقه 5+90 به ثمر رساند.

تیم سپاهان با این نتیجه 30 امتیازی شد و ضمن بازگشت دوباره به صدر جدول، قهرمانی‌اش را در نیم‌فصل اول بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر قطعی کرد. این درحالی است که این تیم یک بازی کمتر از دیگر تیم‌ها انجام داده، دیدار معوقه مقابل استقلال. این مسابقه در تاریخ 11 دی ماه برگزار خواهد شد.

تیم چادرملو اردکان هم که در نیم‌فصل نخست عملکرد بسیار خوبی داشت، با 24 امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفت، جایگاهی که در صورت پیروزی استقلال و تراکتور در دیدارهای معوقه‌شان ممکن است دستخوش تغییر شود.

علی سام قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت. او در این بازی میلاد زکی‌پور و محمدرضا بردبار از سپاهان و علی خدادادی، ماریو نیکولاس‌ اوتازو و سعید محمدی فرد از چادرملو کارت زرد نشان داد.

