به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه شمس آذر، عباس علایی مقدم مدیرعامل باشگاه شمس آذر با اشاره به روند این تیم در پایان نیم فصل گفت: شرایط به شکلی است که باید از بالاترین پتانسیل برای تقویت و کسب نتیجه در نیم فصل دوم سود ببریم. عملکرد فنی شمس آذر به طور کلی رضایتبخش بوده است و نوع فوتبال آن یقینا به شکلی بوده که طرفداران فوتبالی روی نمایش موفق تیم صحه می‌گذارند.

وی ادامه داد: در دیدار مقابل تراکتور تیم ما شایستگی قاطعانه برای برد را داشت و موقعیت‌های زیادی روی دروازه حریف شکل دادیم. در بدبینانه‌ترین حالت شایستگی زدن دو گل در این بازی را داشتیم که متاسفانه در ضربات آخر به چیزی که نیاز داشتیم نرسیدیم.

مدیرعامل شمس آذر با اشاره به جایگاه این تیم در پایان نیم فصل گفت: جایگاه پانزدهم به هیچ عنوان شایسته عملکرد فنی که بازیکنان غیرتمند ما به نمایش گذاشتند، نبود و نخواهد بود. نمی‌خواهم فلاش بک بزنم به شرایطی که باعث این موضوع شد و عملکرد و اشتباهات داوری که امتیازات زیادی را از ما گرفت. همانطور که سرمربی محترم ما گفتند، وقتی داور تصمیمات درستی می‌گیرد، شایسته است که تصمیماتش را قدردان باشیم و تبریک بگوییم. اما در نیم اول ما لطمه زیادی هم از اشتباهات داوری خوردیم که صحه کارشناسان داوری هم روی این اشتباهات قرار دارد. با این حال نیم فصل به پایان رسیده و اکنون در مجموعه همه عوامل به مسوولیت خود برای بازیابی و موفقیت تیم در ادامه مسیر تمرکز خواهند کرد.

علایی مقدم درباره ادعای مالک باشگاه تراکتور در خصوص توهین قومیتی صورت گرفته روی سکوهای سردار آزادگان نیز اینطور واکنش نشان داد: در ابتدا باید بگویم خودم هم ترک هستم. چندین سال هم هست که اینجا زندگی می‌کنم و اگر کمی مطالعه داشته باشید متوجه می‌شوید در قزوین ما بیشترین پراکندگی قومیتی را داریم. از تمامی شهرها و قومیت‌ها اینجا از تات، ترک، لر، گیلک و... زندگی می‌کنند و هیچ مشکلی وجود ندارد. برای‌تان جزیی‌تر مثال بزنم؟ در همین تیم و باشگاه دقت کنید تمامی قومیت‌ها مشغول به کار و فعالیت هستند و بحث تیم که جداست و آنجا همه چیز اجتناب‌پذیر است و طبیعی است که بازیکنان از جاهای مختلف حضور داشته باشند. اما در بدنه باشگاه نیز ما از تمامی قومیت‌ها افرادی داریم و این نشان دهنده این موضوع است که هیچ نگاهی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: در خصوص بحث ادعای دوستان عزیزمان در تراکتور نیز باید اینطور بگویم، از شب قبل از بازی دوستان عزیزی که در جلسات مختلف این بازی حضور داشتند می‌توانند به شخص آقای زنوزی گواهی و شهادت بدهند که به چه شکل همکاری صورت گرفت. روز بازی هم برخلاف همیشه درب‌های استادیوم خیلی زود باز شد تا شرایط اسکان مهمانان تبریزی فراهم شود. حتی در جلسه هماهنگی هم این بحث صورت گرفته بود که چه جایگاهی در اختیار آنها قرار گیرد اما در زمان بازی، دوستان تراکتوری در جایی که البته خودشان تشخیص دادند حضور پیدا کردند که ما به رسم مهمان نوازی و این موضوع که حاشیه‌ای شکل نگیرد هیچ اقدامی نکردیم. قوانین را هم که دیگر همه می‌دانند که باید 10 درصد در اختیار مهمان قرار بگیرد اما نزدیک به نیمی از سکوها در اختیار آنها قرار داشت و خودشان هم می‌توانند شهادت بدهند که به استناد سامانه بلیت فروشی، خیلی از این عزیزان اقدام به تهیه بلیت نکردند، و اینجا هم ما هیچ دخالتی نکردیم تا بحث و حاشیه‌ای پیش نیاید و قدم‌شان روی چشم.

علایی مقدم با اشاره به تلاش این باشگاه برای ایجاد روحیه جوانمردی و پرهیز از حواشی گفت: بلندگوهای ورزشگاه هم بخش عمده‌ مسوولیت فرهنگی خود را اختصاص به تیم مهمان داد که هیچ استادیومی قطعا چنین چیزی ندارد و حتی از طریق بلندگوها به تمامی عزیزان و بزرگواران تراکتوری مسوول خیر مقدم گفته شد و آقایان خداداد عزیزی و سعید مظفری‌زاده می‌توانند گواهی دهند. تمامی سکوها نیز به بهترین شکل سامان‌دهی شد تا به جز تشویق تیم هیچ اقدام دیگری صورت نگیرد. طرفداران هر دو طیف نیز در جریان بازی بارها به یکدیگر ارادت داشتند و همدیگر را به واسطه ارتباط نزدیکی که بین قزوین و تبریز وجود داشته، مورد تشویق قرار دادند. اینکه دوستان از توهین قومیتی صحبت می‌کنند نمی‌دانم بر اساس چه فکت و سندی است و شاهدان در استادیوم چنین موضوعی را ندیدند و نشنیدند. همانطور که گفتم استان قزوین از تمامی قومیت‌ها چه از فارس، ترک، لر، گیلک و تات و ... با پراکندگی بزرگ جمعیتی روبرو است و تمامی این سال‌ها هیچ اتفاق زشتی حتی در سطح جامعه این استان به واسطه این موضوع مشاهده و ... نشده است و می‌توانم ادعا کنم که شمس آذر قطعا از حیث هواداری و احترام به رقبا در جایگاه اول قرار دارد و هیچ وقت مزاحمتی برای تیم‌ها رقبا نداشته و قزوین نیز پایتخت اتحاد و همدلی و وحدت قومیت‌ها محسوب می‌شود.

علایی مقدم در پایان گفت: باید تشکر ویژه و خالصانه‌ای از هواداران عزیزمان در بازی روز گذشته داشته باشم که در طول بازی با حمایت دلگرم‌کننده و ویژه خودشان یک روز درخشان دیگر در برگ تاریخ شمس آذر برای ما رقم زدند و ناراحتیم از بابت از دست رفتن موقعیت‌هایی که نشد جشن پیروزی را برای آنها شکل دهد. قول می‌دهیم در این فرصت باقی مانده در پنجره زمستانی، با بیشترین تلاش برای تقویت و موفقیت تیم گام برداریم و نیم فصل متفاوتی از حیث کسب امتیاز برای آنها شکل دهیم. به حمایت هواداران‌مان که کاملا صادقانه و خالصانه است به خودمان می‌بالیم و این قول را می‌دهیم خیلی زود باعث سربلندی و خوشحالی بزرگ آنها شویم.

