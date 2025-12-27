رئال مادرید جانشین وینیسیوس را انتخاب کرد

به گزارش ایلنا، مذاکرات تمدید قرارداد وینیسیوس با رئال مادرید همچنان به نتیجه نرسیده است. قرارداد فعلی این مهاجم برزیلی تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد و باشگاه اصرار دارد که تمدید پیش از تابستان آینده نهایی شود. در غیر این صورت، رئال مادرید مجبور خواهد بود ستاره خود را بفروشد تا از جدایی رایگان او جلوگیری کند.

در چنین سناریویی، کادنا سر فاش کرده که برنامه رئال مادرید برای پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی آینده، جذب ویتینیا خواهد بود. این هافبک پرتغالی که همراه پاری‌سن‌ژرمن قهرمان چمپیونزلیگ شده، به عنوان گزینه‌ای ایده‌آل برای تقویت خط میانی ارزیابی می‌شود؛ پستی که پس از خداحافظی کروس و مودریچ با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.

باشگاه مادریدی برآورد می‌کند که در صورت فروش وینیسیوس، حداقل ۱۰۰ میلیون یورو عاید خواهد شد و قصد دارد این مبلغ را برای پرداخت هزینه انتقال ویتینیا به کار بگیرد. با این حال، شرایط بسیار دشوار است؛ ویتینیا تا ژوئن ۲۰۲۹ با پاری‌سن‌ژرمن قرارداد دارد و طبق همین گزارش، «برای پاری‌سن‌ژرمن تقریباً غیرممکن است که پای میز مذاکره بنشیند.»

در نتیجه، هرچند تمایل رئال مادرید به جذب این هافبک پرتغالی مشهود است، اما واقعیت‌های قراردادی و موضع محکم پاری‌سن‌ژرمن، اجرای این عملیات را در مرز غیرممکن قرار داده است.

