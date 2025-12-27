فدراسیون جهانی از بازگشت روسیه به والیبال خبر داد
فدراسیون جهانی والیبال محرومیت فعالیت والیبال کشورهای روسیه و بلاروس در ردههای سنی را لغو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی والیبال در لوزان برگزار شد که لغو محرومیت فعالیت والیبال کشورهای روسیه و بلاروس در رده سنیهای سنی مختلف یکی از موارد این نشست بود.
بر این اساس در این نشست پیشنهاد اجازه مشارکت ورزشکاران ردههای سنی این کشورها در مسابقات بین المللی و قارهای از اول ژانویه ۲۰۲۶ تصویب شد.
این تصمیم در راستای آخرین توصیه هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک (IOC) و با حمایت اجلاس المپیک اتخاذ شده است که بر اساس آن، ورزشکاران جوان دارای گذرنامه روسیه یا بلاروس نباید از حضور در مسابقات بینالمللی ردههای سنی چه در رشتههای انفرادی و چه تیمی، محروم شوند.
لازم به ذکر است والیبال و ورزش روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین (۲۴ فوریه ۲۰۲۲) از سوی فدارسیونهای مختلف جهان تحریم شده است و بر همین اساس فدارسیون جهانی والیبال نیز اجازه حضور روسیه در هیچ رویدادی را نداد و ردهبندی جهانی والیبال این کشور را نیز حذف کرد.