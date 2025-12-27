تارتار پیش از دیدار با استقلال: تنها دغدغه ما زمین مسابقه است

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر، از ساعت ۱۶:۳۰ فردا (یکشنبه، ۷ دی) در تهران میزبان گل‌گهر سیرجان خواهد بود. مهدی تارتار در نشست خبری پیش از این دیدار، با احترام به حریف خود اظهار کرد: بازی مهمی مقابل استقلال داریم؛ تیمی قابل احترام که مثل ما شرایط نزدیکی در جدول دارد و اختلاف امتیازات کم است. بازیکنان باکیفیتی در اختیار داریم اما نگرانی اصلی ما زمین مسابقه است که می‌تواند روی کیفیت بازی تأثیر بگذارد.

وی با انتقاد از تغییر محل برگزاری مسابقه افزود: چنین زمین‌هایی از زیبایی فوتبال کم می‌کند و مجبور می‌شویم استراتژی تیم را بر اساس شرایط زمین تنظیم کنیم. امیدوارم زمین اجازه ارائه یک بازی خوب را بدهد. برای این سفر برنامه‌ریزی کرده بودیم و حتی پرواز گرفته شده بود اما در نهایت محل بازی تغییر کرد که برای باشگاه ضرر داشت. سازمان لیگ باید به این مسائل توجه بیشتری داشته باشد.

سرمربی گل‌گهر درباره آمار پنالتی‌هایی که تیمش مقابل استقلال دریافت کرده، گفت: در گذشته و قبل از ورود کمک‌داور ویدیویی، اشتباهات داوری بیشتر بود اما با VAR این خطاها به حداقل رسیده است. داوران این بازی باتجربه هستند و امیدوارم فردا شاهد قضاوت خوبی باشیم. استقلال از تیم‌های مدعی لیگ است اما از نظر فنی چیزی کمتر از آنها نداریم و تلاش می‌کنیم این موضوع را در زمین نشان دهیم.

تارتار در واکنش به دیدگاه‌هایی مبنی بر نتایج گل‌گهر مقابل پرسپولیس تصریح کرد: بارها به این موضوع پاسخ داده‌ام و تمایلی به تکرار آن ندارم. ما تلاش می‌کنیم عملکرد فنی خود را مقابل همه تیم‌ها حفظ کنیم و چنین ذهنیت‌هایی منطقی نیست.

وی درباره نقل‌وانتقالات نیم‌فصل نیز گفت: جابه‌جایی بازیکنان در نیم‌فصل طبیعی است و احتمالاً ما هم تغییراتی خواهیم داشت. در حال حاضر تمرکز اصلی من روی بازی فرداست و پس از پایان نیم‌فصل درباره تقویت تیم تصمیم‌گیری می‌کنیم.

سرمربی گل‌گهر در ادامه به کاهش آمار گل‌ها در لیگ برتر اشاره کرد و گفت: عوامل مختلفی در این موضوع نقش دارد که مهم‌ترین آن بی‌ثباتی مربیان است. در چنین شرایطی، مساوی گرفتن گاهی بهتر از باخت تلقی می‌شود و بسیاری از تیم‌ها با رویکرد نباختن وارد مسابقات می‌شوند. ساختار دفاعی تیم‌ها قوی‌تر شده اما در فاز هجومی کمتر ریسک می‌کنند. اختلاف سطح چند تیم بالای جدول با سایر تیم‌ها نیز تأثیرگذار است.

تارتار درباره شایعات مربوط به جایگاهش در گل‌گهر اظهار کرد: این پرسش مربوط به بازی فردا نیست اما طبیعی است که در فوتبال، با نتایج ضعیف چنین حواشی ایجاد شود. تا جایی که اطلاع دارم، مدیریت باشگاه حتی در شکست‌ها هم از کادر فنی حمایت کرده و از این همراهی قدردانی می‌کنم.

او در پایان درباره تعویض دروازه‌بان تیمش برای ضربات پنالتی در جام حذفی گفت: این تصمیم کاملاً بر اساس منطق گرفته شد. فرزین گروسیان در مهار پنالتی توانایی بالایی دارد و شناخت بهتری از بازیکنان ایرانی دارد. تصمیم درستی گرفتیم و خوشبختانه نتیجه هم داد.

