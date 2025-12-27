ساپینتو: دیدار با گلگهر برای استقلال حیاتی است
سرمربی تیم فوتبال استقلال با تأکید بر اهمیت دیدار مقابل گلگهر سیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر، این مسابقه را یکی از بازیهای کلیدی تیمش در مسیر رسیدن به صدر جدول دانست و خواستار تمرکز کامل شاگردانش شد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در چارچوب رقابتهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶:۳۰ فردا (یکشنبه، ۷ دی) میزبان گلگهر سیرجان خواهد بود. ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از این دیدار، با اشاره به کیفیت حریف گفت: گلگهر یکی از تیمهای بالای جدول است و بازیکنان توانمندی در اختیار دارد. این تیم مانند فصل گذشته در حوالی رتبههای ششم و هفتم قرار دارد و تقابل با آنها همیشه دشوار بوده است.
وی با بیان اینکه سه امتیاز این مسابقه برای استقلال اهمیت ویژهای دارد، افزود: برای صعود به صدر جدول به این برد نیاز داریم و باید با تمرکز بالا وارد زمین شویم. لازم است اتفاقات لیگ قهرمانان آسیا را کنار بگذاریم و فقط روی این بازی فکر کنیم. تیم باید بداند که تنها نتیجه مهم، کسب سه امتیاز است.
سرمربی استقلال در ادامه به موضوع شرایط میزبانی و زمین مسابقه اشاره کرد و گفت: امیدوارم زمین مناسبی در اختیار داشته باشیم. بازی قبلی شرایط خوبی داشت و تیم عملکرد قدرتمندی ارائه داد. ابتدا اعلام شد که بازی در مشهد و در حضور هواداران برگزار میشود اما در نهایت به شهر قدس منتقل شد. این موضوع باید سامان پیدا کند و استقلال زمین مشخص خود را داشته باشد.
ساپینتو همچنین درباره فشارهای موجود روی نیمکت استقلال اظهار داشت: فشار همیشه برای سرمربی استقلال وجود دارد و من این شرایط را میشناسم. میدانم چگونه با آن کنار بیایم و تمرکزم فقط روی تیم و مسابقه است.
او در واکنش به غیبت برخی بازیکنان از جمله ابوالفضل جلالی و رامین رضاییان توضیح داد: امکان همراه بردن همه بازیکنان وجود ندارد و گزینههای بیشتری هم بودند. در برخی مقاطع تصمیم میگیرم از نفرات دیگری استفاده کنم. به همه بازیکنان اعتقاد دارم و برای من عملکرد تیمی اهمیت بیشتری دارد. زمانی که یک تیم منسجم باشیم، شکست دادن ما سخت خواهد بود.
سرمربی استقلال در ادامه با اشاره به وضعیت کلی بازیکنان تیم گفت: روی تمام بازیکنان حساب میکنم و امیدوارم با تمرکز بالا این مسیر را ادامه دهند. همه برای بازی با گلگهر آماده هستند و هدف، حفظ همین روند است.
ساپینتو در پایان درباره شرایط فعلی استقلال و مسائل مربوط به نقلوانتقالات بیان کرد: ارزیابی من از وضعیت کنونی تیم، معمولی و قابل قبول است. رفتار بازیکنان خوب بوده و طبق برنامه جلو میرویم. این همان استقلالی است که مدنظر دارم. درباره وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی اطلاع دقیقی ندارم و امیدوارم مشکلی وجود نداشته باشد. تصمیمات فنی از سوی کادر فنی ارائه میشود و باشگاه نیز متناسب با بودجه خود اقدام میکند.