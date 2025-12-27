تمجید ویژه گری نویل از ستاره جوان شیاطین سرخ

به گزارش ایلنا، در شبی که منچستریونایتد با تک گل تماشایی پاتریک دورگو موفق شد میهمان خود، نیوکاسل را با شکست یک بر صفر بدرقه کند، شاگردان آموریم پس از یک نیمه نخست درخشان، در نیمه دوم تحت فشار شدید حریف قرار گرفتند و به سختی از برتری خود دفاع کردند. این دیدار همچنین شاهد بازگشت پیروزمندانه لیساندرو مارتینز به ترکیب اصلی پس از ۱۰ ماه دوری به دلیل مصدومیت زانو بود.

با این حال، آنچه بیش از همه تحسین گری نویل را برانگیخت، عملکرد بی‌نقص «ایدن هِوِن»، مدافع ۱۹ ساله شیاطین سرخ بود. هون که در دیدارهای خانگی اخیر مقابل وستهم و بورنموث روزهای سختی را پشت سر گذاشته بود، برابر شاگردان ادی هاو نمایشی خیره‌کننده داشت. او علاوه بر تسلط بر توپ، در فاز دفاعی نیز با قطع توپ‌های به موقع و پیروزی در نبردهای هوایی، سدی نفوذناپذیر ساخت و در نهایت عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.

گری نویل که به عنوان مفسر در شبکه «اسکای اسپورتس» حضور داشت، درباره این مدافع جوان گفت:«این جوان امشب فوق‌العاده و بی‌نظیر ظاهر شد. او تمام توپ‌ها را با سر دور کرد و شایستگی این را داشت که در پایان بازی توسط لوک شاو و کادر فنی در آغوش گرفته شود.»

انتقاد از تعویض‌های ریسکی آموریم

در مقابل، نویل لحن ملایمی در قبال روبن آموریم نداشت. او تعویض‌های سرمربی پرتغالی در نیمه دوم را، به‌ویژه خروج مارتینز و لوک شاو و ورود «تایلر فردریکسون» بی‌تجربه و «تایرل مالاسیا»، مورد انتقاد قرار داد. مالاسیا که از ژانویه گذشته برای یونایتد بازی نکرده بود، تابستان امسال به همراه بازیکنانی چون رشفورد، سانچو و گارناچو در لیست مازاد (Bomb Squad) قرار داشت و از تمرین با تیم اصلی منع شده بود.

نویل در این باره تصریح کرد: «منچستریونایتد در نیمه اول تیم برتر میدان بود و عملکرد خوبی داشت، اما با انجام تعویض‌ها، هم آرایش تیم و هم ترکیب بازیکنان داخل زمین به‌ شکل عجیبی تغییر کرد؛ هرچند که در نهایت توانستند نتیجه را حفظ کنند.»

