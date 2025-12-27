ستاره پاری سن ژرمن جانشین احتمالی مهاجم مصدوم لیورپول
لیورپول در حال بررسی گزینهای جسورانه برای انتقال قرضی ششماهه گونچالو راموس، مهاجم پاریسنژرمن، است تا خلأ ناشی از مصدومیت طولانیمدت الکساندر ایساک را پر کند.
به گزارش ایلنا، مصدومیت جدی ایساک در دیدار مقابل تاتنهام و عمل جراحی او، برنامههای آرنه اشلوت را به هم ریخته و لیورپول را با کمبود مهره در خط حمله روبهرو کرده است. باشگاه به جای اقدام برای خرید دائمی در ژانویه، ترجیح داده بازار قرضی را بررسی کند تا بدون تعهد مالی بلندمدت، تعادل تیم را حفظ کند.
نام گونچالو راموس، مهاجم ملی پوش پرتغالی پاریسنژرمن، در فهرست گزینههای لیورپول قرار گرفته است. راموس که در فصل جاری ۹ گل به ثمر رسانده، به دلیل توانایی پرسینگ بالا و حضور هوشمندانه در محوطه جریمه، به عنوان گزینهای آماده و فوری ارزیابی میشود. قرضی بودن این انتقال به لیورپول اجازه میدهد بدون هزینه سنگین نقلوانتقالاتی در کورس قهرمانی باقی بماند.
با این حال، راموس تنها گزینه مدنظر لیورپول نیست. ایوان تونی از الاهلی و دوشان ولاهوویچ از یوونتوس نیز مورد توجه باشگاه هستند، اما این دو بیشتر به عنوان اهداف بلندمدت دیده میشوند تا راهحل فوری برای فصل جاری. لیورپول نسبت به خرید دائمی در ژانویه محتاط است، زیرا بازگشت ایساک به میادین میتواند برنامهریزی ترکیب را پیچیده کند.
در همین حال، باشگاه به گزینههای چندمنظورهتر در خط حمله نیز فکر کرده است. رودریگو از رئال مادرید به عنوان بازیکنی خلاق و قادر به ایفای چند نقش مورد بررسی قرار گرفته و بردلی بارکولا، همتیمی راموس در پاریسنژرمن، به دلیل سرعت و مستقیمبازیاش مورد تحسین است. این گزینهها انعطاف بیشتری به خط حمله لیورپول میدهند تا صرفاً جایگزینی مستقیم برای ایساک نباشند.