صدقی: کارت زرد اول من در بازی با پرسپولیس اشتباه بود

امیرحسین صدقی، مدافع مس رفسنجان، پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس، درباره کارت‌های زرد خود و قضاوت داور توضیح داد و تأکید کرد که کارت زرد اول او کاملاً ناعادلانه بود.

به گزارش ایلنا،  صدقی در آغاز صحبت‌های خود اظهار داشت: «تیم‌مان امروز بازی خوبی ارائه داد و پس از گل، شرایط نسبتا بهتری پیدا کردیم، اما متأسفانه نتوانستیم نتیجه لازم را کسب کنیم.»

او درباره عملکرد موعود بنیادی‌فر در قضاوت بازی گفت: «داوری از ابتدا در اکثر صحنه‌ها ۵۰-۵۰ به نفع پرسپولیس سوت زد. ده دقیقه قبل از صحنه اخراجم، توپ توسط بازیکن ما زده شد و من فقط یک کلمه پرسیدم که چرا خطا گرفته شده، اما کارت زرد اول را دریافت کردم.»

مدافع مس رفسنجان درباره کارت زرد دوم خود توضیح داد: «زرد دوم درست بود، اما زرد اول کاملاً ناعادلانه بود و حتی لحن صحبت من هم آرام بود.»

صدقی در پایان در پاسخ به پرسش درباره وضعیت تیمش در لیگ افزود: «امیدواریم با هدایت آقا مجتبی در نیم‌فصل دوم شرایط بهتری داشته باشیم و ان‌شاءالله تیم‌مان در لیگ برتر باقی بماند.»

