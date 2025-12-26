نویدکیا: دیدار با چادرملو آزمونی دشوار برای سپاهان است

به گزارش ایلنا، سرمربی طلایی‌پوشان با اشاره به جایگاه چادرملو در جدول اظهار کرد: «با تیم سوم جدول بازی می‌کنیم و این قطعاً مسابقه‌ای بسیار سخت برای ما خواهد بود. آقای اخباری و کادر فنی‌اش تیمی منسجم ساخته‌اند که توانایی ایجاد مشکل برای هر تیمی را دارد.»

نویدکیا درباره حساسیت رقابت‌های لیگ افزود: «اگر می‌خواهیم در کورس قهرمانی باقی بمانیم، باید با تمرکز کامل به میدان برویم و تلاش کنیم سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم. فردا بازی پرچالش و بااهمیتی است و امیدوارم بازیکنان با تمرکز بالا نتیجه لازم را بگیرند.»

او درباره حذف تلخ سپاهان از جام حذفی مقابل خیبر خرم‌آباد گفت: «آن بازی بسیار مهم را از دست دادیم و این شکست آزاردهنده بود. نمی‌توانیم گذشته را تغییر دهیم اما مجبوریم فراموش کنیم و با روحیه مناسب به دیدار فردا برویم. با بازیکنان مفصل صحبت کردیم تا از آن تجربه درس بگیریم.»

سرمربی سپاهان سبک بازی چادرملو را شبیه به تیم فجر سپاسی دانست و درباره دشواری کار مهاجمان تیمش توضیح داد: «چادرملو از نظر ساختار دفاعی تیم بسیار خوبی است. همانطور که در اصفهان با فجر سپاسی چالش داشتیم و با برنامه‌ریزی توانستیم از سدشان بگذریم، فردا هم با راهکارهای مناسب سعی می‌کنیم از سد دفاع مستحکم آن‌ها عبور کنیم.»

نویدکیا در پایان درباره زمان برگزاری مسابقه در روز شنبه گفت: «طبیعتاً حضور هواداران بیشتر در روزهای پنجشنبه و جمعه حس می‌شود اما با توجه به تقویم فشرده سال جام جهانی، شرایط برای همه تیم‌ها یکسان است. از هواداران می‌خواهم اگر امکان دارد، با وجود اول هفته بودن، به ورزشگاه بیایند و تیم را حمایت کنند، زیرا حضور آن‌ها اهمیت زیادی دارد.»

