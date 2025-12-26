خبرگزاری کار ایران
پیروزی دشوار فولاد مقابل فجرسپاسی در شیراز
روز دوم از هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری فولاد خوزستان در خانه فجر شهید سپاسی شیراز خاتمه یافت.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، تیم‌های فجر شهیدسپاسی شیراز و فولاد خوزستان از ساعت 16:30 امروز (جمعه) در ورزشگاه پارس شیراز برابر هم صف‌آرایی کردند که این بازی با برتری 2 بر یک فولاد به پایان رسید.

در این بازی ابتدا تیم فولاد خوزستان با گلزنی احسان محروقی در دقیقه 70 پیش افتاد، اما با گلی که شروین بزرگ در دقیقه 9+90 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند، کار به تساوی کشید. خطای پنالتی فولاد را هم چهره پراشتباه این روزهای تیم گل‌محمدی، علی نعمتی مرتکب شد.

البته این پایان کار نبود و تیم فولاد خوزستان در دقیقه 14+90 توسط احسان محروقی به گل دوم رسید و سه امتیازی ارزشمند را به دست آورد.

قضاوت دیدار فجر سپاسی شیراز - فولاد خوزستان برعهده حسین امیدی بود که به محمود مطلق‌زاده و محمد آژیر از فجر سپاسی و علی نعمتی و ابوالفضل رزاق پور از فولاد خوزستان کارت زرد نشان داد.

با نتیجه‌ای که در این بازی رقم خورد، فجری‌ها با 18 امتیاز در رده نهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفتند. شاگردان یحیی گل‌محمدی نیز با 16 امتیاز جایگاه دهم را به خود اختصاص دادند. 

