ترکیب دو تیم فجرسپاسی و فولاد خوزستان

ترکیب دو تیم فجرسپاسی و فولاد خوزستان
ترکیب دو تیم فجرسپاسی و فولاد خوزستان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 16:30 امروز دو تیم فجرسپاسی و فولاد خوزستان در ورزشگاه پارس شیراز در چارچوب مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب فجرسپاسی برابر فولاد

علی غلامزاده، سیدمهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ارشیا وثوقی، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، میثم مرادی، فرشید اسماعیلی، یادگار رستمی و حسین شهابی

ترکیب فولاد برابر فجرسپاسی

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، سینا اسدبیگی، محمدعلی کاظمی، یوسف مزرعه، محمدرضا سلیمانی و احسان محروقی

