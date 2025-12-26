خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس در رفسنجان به دنبال پایان نیم‌فصل با برد

هفته پایانی نیم‌فصل نخست لیگ برتر برای پرسپولیس اهمیتی ویژه دارد؛ تیمی که پس از حذف از جام حذفی، حالا تمام تمرکز خود را روی لیگ گذاشته و در دیداری خارج از خانه برابر مس رفسنجان، به دنبال کسب سه امتیاز است.

به گزارش ایلنا،  در چارچوب هفته پایانی نیم‌فصل اول لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس امروز جمعه ۵ دی از ساعت ۱۶:۱۵ میهمان تیم مس رفسنجان خواهد بود؛ مسابقه‌ای که با توجه به شرایط دو تیم، حساسیت بالایی برای سرخ‌پوشان پایتخت دارد.

پرسپولیس با ۲۵ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته و با وجود انجام یک بازی بیشتر نسبت به برخی مدعیان، همچنان شانس رسیدن به صدر جدول را دنبال می‌کند. پیروزی در این دیدار می‌تواند شاگردان اوسمار ویرا را به صدر موقت برساند، هرچند تداوم این جایگاه تا پایان نیم‌فصل به نتایج سایر رقبا وابسته خواهد بود. در مقابل، هر نتیجه‌ای غیر از برد می‌تواند جایگاه پرسپولیس را در جدول متزلزل کرده و این تیم را چند پله عقب‌تر ببرد.

در سوی دیگر، مس رفسنجان شرایط دشواری را پشت سر می‌گذارد. این تیم با ۸ امتیاز در انتهای جدول قرار دارد و طی هفته‌های اخیر موفق به کسب پیروزی نشده است. آمارها از عملکرد ضعیف میزبان حکایت دارد؛ مس در چند بازی متوالی نتوانسته به گل برسد و از نظر گل خورده و موقعیت‌های از دست‌رفته، یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های لیگ محسوب می‌شود.

با این حال، تقابل‌های پیشین دو تیم نشان می‌دهد که پرسپولیس کار آسانی در رفسنجان نخواهد داشت. سرخ‌ها در دیدارهای قبلی مقابل مس همواره گل دریافت کرده‌اند و همین موضوع می‌تواند زنگ خطری برای خط دفاعی این تیم باشد.

در این مسابقه توجه‌ها به علی علیپور، مهاجم آماده پرسپولیس، جلب شده؛ بازیکنی که بهترین گلزن سرخ‌ها در فصل جاری است و سابقه گلزنی مقابل مس را نیز دارد. در ترکیب مس رفسنجان هم حضور چند بازیکن سابق پرسپولیس می‌تواند بر حساسیت‌های این دیدار بیفزاید.

با وجود اختلاف جایگاه دو تیم در جدول، شرایط جدول و فشار امتیازی، این مسابقه را به یکی از بازی‌های مهم هفته تبدیل کرده است؛ دیداری که نتیجه آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر مسیر پرسپولیس در ادامه فصل داشته باشد.

 

