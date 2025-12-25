خلیفهاصل: جوانان، ستون موفقیت ما در نیمفصل اول بودند
سرمربی استقلال خوزستان پس از پیروزی تیمش مقابل ذوبآهن در هفته پانزدهم لیگ برتر، ضمن قدردانی از حمایت هواداران، این برد را حاصل تلاش بازیکنان دانست و با اشاره به رسیدن تیمش به حداقل امتیاز هدفگذاریشده، خواستار تقویت استقلال خوزستان در نیمفصل دوم شد.
به گزارش ایلنا، امیر خلیفهاصل، سرمربی استقلال خوزستان، در نشست خبری پس از دیدار برابر ذوبآهن با تشکر از هواداران این تیم گفت: بازیکنان ما در شرایطی دشوار و مقابل حریفی منسجم به میدان رفتند و با تمرکز و جنگندگی توانستند سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کنند؛ بردی که آن را به مردم خوزستان تقدیم میکنیم.
وی با اشاره به آنالیز دقیق ذوبآهن پیش از مسابقه اظهار داشت: میدانستیم این تیم از ساختار دفاعی محکمی برخوردار است، اما بازیکنان ما با اجرای برنامههای تاکتیکی و تلاش تا آخرین دقیقه، موفق شدند از این بازی سخت سربلند بیرون بیایند. بدون تردید، ادامه مسیر در نیمفصل دوم نیازمند حمایت بیشتر باشگاه خواهد بود.
سرمربی استقلال خوزستان درباره عملکرد تیمش در نیمفصل نخست لیگ برتر توضیح داد: در ابتدای فصل، هدف ما کسب ۱۶ تا ۱۸ امتیاز بود که در نهایت به حداقل این پیشبینی رسیدیم. هرچند میتوانستیم امتیازات بیشتری بگیریم، اما در کنار این نتیجه، معرفی و میدان دادن به بازیکنان جوان و مستعد یکی از مهمترین دستاوردهای کادر فنی بود.
خلیفهاصل با اشاره به استفاده از جوانان در ترکیب تیم افزود: چند بازیکن جوان که فصل گذشته سابقه حضور در تیمهای پایه ملی را داشتند، امسال در بخش عمدهای از بازیها به صورت ثابت بازی کردند. حتی بازیکنانی که پیش از این کمتر فرصت حضور داشتند یا از لیگهای پایینتر اضافه شدند، توانستند به مهرههای تأثیرگذار تبدیل شوند. در این مسیر، بازیکنان باتجربه نقش مهمی در هدایت تیم ایفا کردند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم تقویت استقلال خوزستان در نقلوانتقالات نیمفصل گفت: با توجه به شرایط رقبا، انتظار داریم مدیریت باشگاه برای تقویت تیم و باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی اقدامات لازم را انجام دهد تا بتوانیم با قدرت بیشتری لیگ را ادامه دهیم.
سرمربی استقلال خوزستان درباره میزبانی این تیم نیز خاطرنشان کرد: جا دارد از مسئولان باشگاه فولاد و همچنین مدیرانی که در این مدت همکاری داشتند، تشکر کنم. جابهجایی مداوم محل میزبانی تمرکز تیم را تحت تأثیر قرار داد و امیدواریم با آماده شدن ورزشگاه غدیر، شرایط بهتری برای فوتبال خوزستان فراهم شود.
خلیفهاصل در پایان با قدردانی از حضور هواداران، بهویژه بانوان حاضر در ورزشگاه، گفت: هواداران سرمایه اصلی هر تیم هستند و حمایت آنها نقش مهمی در این پیروزی داشت. امیدوارم با ادامه این همدلی، نتایج بهتری برای استقلال خوزستان رقم بخورد.