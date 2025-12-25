خبرگزاری کار ایران
رسمی: آلومینیوم-ملوان به فردا موکول شد

دیدار آلومینیوم و ملوان با فردا برگزار خواهد شد.

‌به گزارش ایلنا، پرونده برگزاری دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر در اراک برای امروز بسته شد. مسابقه‌ای که قرار بود نبرد جذاب مجتبی حسینی و مازیار زارع باشد، مغلوب شرایط جوی اراک شد و با 24 ساعت تاخیر برگزار می‌شود.

این دیدار که ابتدا قرار بود ساعت ۱۵:۳۰ برگزار شود، به دلیل سفر زمینی و سخت کاروان ملوان به ساعت ۱۷:۳۰ منتقل شده بود. با این حال، حتی این تغییر ساعت و تاخیر ۳۰ دقیقه‌ای داور در شروع بازی نیز کارساز نبود و مه غلیظ ورزشگاه امام خمینی (ره) اجازه برگزاری بازی را نداد.

پس از بررسی نهایی داور و ناظر مسابقه و عدم تغییر در میزان دید، تصمیم بر این شد که بازی به روز بعد موکول شود.

طبق هماهنگی‌های انجام شده، دو تیم فردا (جمعه) از ساعت 13:30 به میدان خواهند رفت.

