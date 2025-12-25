خبرگزاری کار ایران
واکنش احساسی صالح حردانی به صعود استقلال
مدافع استقلال با انتشار پیامی احساسی در اینستاگرام، صعود آسیایی آبی‌پوشان را به هواداران تقدیم کرد و از نقش پررنگ حمایت آن‌ها گفت.

به گزارش ایلنا، صالح حردانی پس از صعود استقلال از مرحله گروهی رقابت‌های آسیایی، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، این موفقیت را به هواداران تیمش تقدیم کرد.

او در پیامش نوشت: صعود از مرحله گروهی آسیا کمترین هدیه‌ای بود که می‌توانستیم به شما هواداران همیشه وفادار استقلال بدهیم. از حمایت‌های بی‌منت‌تان سپاسگزاریم. اگر مثل همیشه کنار ما باشید، ما از هر سنگی که به سمت این تیم پرتاب می‌شود، پله‌ای برای رسیدن به قله‌های موفقیت می‌سازیم. این صعود شیرین مبارک‌تان باشد.

