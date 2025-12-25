بازگشت رضاییان و جلالی به تمرینات استقلال
استقلال بعد از پیروزی قاطع مقابل المحرق بحرین و صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲، تمرینات خود را با بازگشت دو بازیکن کلیدی از سر گرفت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه سوم دیماه، با ارائه نمایشی مقتدرانه موفق شد المحرق بحرین را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و جواز صعود به مرحله بعدی رقابتها را کسب کند.
پیش از اعزام کاروان آبیپوشان به بحرین، ریکاردو ساپینتو نام دو بازیکن کلیدی تیمش را از فهرست مسابقه خط زده بود، اما با پایان مأموریت آسیایی استقلال، رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی بار دیگر به تمرینات تیم اضافه شدند تا در اختیار کادر فنی قرار بگیرند.
کاروان استقلال بامداد امروز به تهران بازگشت و آبیها بدون اتلاف وقت، تمرینات خود را برای دیدار حساس روز یکشنبه مقابل گلگهر سیرجان در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر آغاز کردند.