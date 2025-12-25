خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت رضاییان و جلالی به تمرینات استقلال

بازگشت رضاییان و جلالی به تمرینات استقلال
کد خبر : 1732918
لینک کوتاه کپی شد.

استقلال بعد از پیروزی قاطع مقابل المحرق بحرین و صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲، تمرینات خود را با بازگشت دو بازیکن کلیدی از سر گرفت.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال استقلال در هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، چهارشنبه سوم دی‌ماه، با ارائه نمایشی مقتدرانه موفق شد المحرق بحرین را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و جواز صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها را کسب کند.

پیش از اعزام کاروان آبی‌پوشان به بحرین، ریکاردو ساپینتو نام دو بازیکن کلیدی تیمش را از فهرست مسابقه خط زده بود، اما با پایان مأموریت آسیایی استقلال، رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی بار دیگر به تمرینات تیم اضافه شدند تا در اختیار کادر فنی قرار بگیرند.

کاروان استقلال بامداد امروز به تهران بازگشت و آبی‌ها بدون اتلاف وقت، تمرینات خود را برای دیدار حساس روز یکشنبه مقابل گل‌گهر سیرجان در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر آغاز کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا