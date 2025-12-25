داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان معرفی شدند
کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوتکننده دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان به شرح زیر است:
*جمعه 5 دی
سپاهان اصفهان – پالایش گاز ایلام
آبان نصیری – فائزه موسوی – مهشید زمان پور – فاطمه اسکندرزاده
ناظر: الهه کاظمی
آوا تهران – نماینده کردستان (یاسام)
مهناز ذکایی – صفیه خلیلی – نازنین قربان پور – راحله پشابادی
ناظر: انسیه خباز مافی نژاد
پرسپولیس – گل گهر سیرجان
مائده جعفری – سبا عیوضی – ساحده مهدیان – غزاله عاطفی
ناظر: سلطنت نوروزی
ملوان بندرانزلی – فرا ایساتیس کران فارس
سلاله جوادی – فاطمه صالح آبادی – فاطیما گلی کناری – رویا ظفری
ناظر: فاطمه نوذری
خاتون بم – سنگین ماشین ایستا البرز
سحر بی باک – سحر ورمرزیاری – نیلوفر محمدخانی – پرند پورمیرزابیگی