به گزارش ایلنا، هفته پنجم لیگ برتر والیبال زنان با رقابت نزدیک تیم‌های مدعی، حساسیت بالایی پیدا کرده است و دیدارهای مهمی در هر دو گروه A و B برگزار خواهد شد.

گروه A:

سایپا تهران – ماجان مازندران: در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم، سایپا با چهار برد و ۱۲ امتیاز میزبان ماجان با چهار برد و ۱۱ امتیاز است. نتیجه این دیدار می‌تواند قهرمان نیم‌فصل گروه A را مشخص کند.

صنعت مس رفسنجان – نفت امیدیه: در سالن ۹ دی رفسنجان، مس با یک برد و سه شکست میزبان نفت بدون برد است. هر دو تیم به دنبال کسب امتیاز برای بهبود جایگاه خود هستند.