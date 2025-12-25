خبرگزاری کار ایران
هفته پنجم لیگ برتر والیبال زنان؛ تعیین تکلیف صدرنشینان نیم‌فصل

هفته پنجم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال زنان ایران روز شنبه ششم دی‌ماه برگزار می‌شود و آخرین دیدارهای دور رفت می‌تواند سرنوشت صدرنشینی گروه‌ها و قهرمانان نیم‌فصل را مشخص کند.

به گزارش ایلنا،  هفته پنجم لیگ برتر والیبال زنان با رقابت نزدیک تیم‌های مدعی، حساسیت بالایی پیدا کرده است و دیدارهای مهمی در هر دو گروه A و B برگزار خواهد شد.

گروه A:

  • سایپا تهران – ماجان مازندران: در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم، سایپا با چهار برد و ۱۲ امتیاز میزبان ماجان با چهار برد و ۱۱ امتیاز است. نتیجه این دیدار می‌تواند قهرمان نیم‌فصل گروه A را مشخص کند.

  • صنعت مس رفسنجان – نفت امیدیه: در سالن ۹ دی رفسنجان، مس با یک برد و سه شکست میزبان نفت بدون برد است. هر دو تیم به دنبال کسب امتیاز برای بهبود جایگاه خود هستند.

  • مقاومت شهرداری تبریز – کلینیک دکتر فرهاد: در سالن شهید توانا، مقاومت با دو برد و ۶ امتیاز میزبان کلینیک با یک برد و ۲ امتیاز خواهد بود. تیم‌ها به دنبال تثبیت جایگاه و پایان نیم‌فصل با نتایج مثبت هستند.

گروه B:

  • فولاد مبارکه سپاهان – پدیده صنعت اوج گلپایگان: در سالن ملت اصفهان، سپاهان با سه برد و ۹ امتیاز میزبان پدیده بدون برد است و قصد دارد جایگاه خود را در جدول تثبیت کند.

  • مهرگان شیراز – ملوان تهران: در سالن سردار سلیمانی، هر دو تیم با شرایط مشابه و یک برد، برای بهبود جایگاه میانه جدول رقابت می‌کنند.

  • شهر آرکا البرز – شاهین بندرعامری: در سالن انقلاب کرج، صدرنشین گروه B میزبان تیم سوم جدول است و نتیجه این دیدار می‌تواند صدرنشین نیم‌فصل گروه B را مشخص کند.

برنامه دیدارهای هفته پنجم:

گروه A:

  • تهران، سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۴: سایپا تهران – ماجان مازندران

  • رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴: صنعت مس رفسنجان – نفت امیدیه

  • تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴: مقاومت شهرداری تبریز – کلینیک دکتر فرهاد

گروه B:

  • اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴: فولاد مبارکه سپاهان – پدیده صنعت اوج گلپایگان

  • شیراز، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴: مهرگان شیراز – ملوان تهران

  • کرج، سالن انقلاب، ساعت ۱۴: شهر آرکا البرز – شاهین بندرعامری

این هفته با توجه به رقابت نزدیک تیم‌های صدرنشین، نقش تعیین‌کننده‌ای در جدول نیم‌فصل لیگ برتر والیبال زنان خواهد داشت.

