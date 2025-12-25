خبرگزاری کار ایران
بازگشت سریع فلاح و آشورماتوف با تدابیر کادرپزشکی استقلال

کادر پزشکی استقلال با اجرای پروتکل‌های پیشرفته درمان و بازتوانی، مصدومیت‌های جدی دو بازیکن خود را سریع‌تر از زمان استاندارد کنترل و آنها را برای دیدار آسیایی آماده کرد.

به گزارش ایلنا،  در آستانه دیدار حساس آسیایی، تیم پزشکی استقلال تهران با مداخله‌ای علمی و زمان‌بندی‌شده، توانست دو مصدومیت مهم بازیکنان تیم را به‌طور قابل توجهی تسریع کند.

سامان فلاح که دچار مصدومیت چهار هفته‌ای از ناحیه دوقلوی پا شده بود و رستم آشورماتوف با مصدومیت سه هفته‌ای از ناحیه همسترینگ، تنها طی یک هفته و با اجرای پروتکل‌های درمانی و بازتوانی هدفمند، به شرایط مسابقه بازگشتند.

بازگشت سریع فلاح و آشورماتوف با تدابیر کادرپزشکی استقلال

این موفقیت نشان‌دهنده نقش کلیدی تیم پزشکی در حفظ آمادگی رقابتی بازیکنان استقلال است و تأکید می‌کند که برنامه‌ریزی دقیق و درمان علمی می‌تواند بازیکنان مصدوم را بدون افزایش ریسک، در زمان مناسب برای مسابقات حساس آماده کند.

