به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در هفته گذشته با حواشی همراه بود. یحیی گل‌محمدی، سرمربی سپاهان، به دلیل اعتراض شدید به داور از کنار زمین اخراج شد و ادامه مسابقه را از روی سکوها تماشا کرد.

کمیته انضباطی با استناد به گزارش ناظر مسابقه، این اعتراض شدید را رفتار غیرورزشی دانسته و یحیی گل‌محمدی را به ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.

همچنین، هواداران تیم فولاد به دلیل سر دادن شعار علیه محمد عسکری، بازیکن سابق خود، مجموعا ۱۱۰ میلیون تومان جریمه شدند. باشگاه سپاهان نیز به دلیل تاخیر در ورود به زمین بازی، مبلغ ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت خواهد کرد.

این تصمیمات کمیته انضباطی با هدف رعایت نظم و انضباط در مسابقات لیگ برتر اتخاذ شده و باشگاه‌ها و مربیان ملزم به رعایت مقررات هستند.

