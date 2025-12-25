حذف نام استقلال از اینستاگرام رامین رضاییان!
رامین رضاییان، مدافع تیم استقلال، چند ساعت پس از صعود تیمش به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲، نام باشگاه استقلال را از پروفایل اینستاگرام خود حذف کرد.
به گزارش ایلنا، رامین رضاییان، مدافع باتجربه استقلال، پس از پایان دیدار این تیم مقابل المحرق بحرین و صعود آبیپوشان به مرحله حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، اقدام به حذف نام استقلال از پروفایل شبکه اجتماعی خود کرد.
این اقدام رسانهها و هواداران را به گمانهزنی درباره جدایی احتمالی این بازیکن از استقلال و آینده او در نیمفصل و پنجره نقلوانتقالات پیشرو واداشته است. هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی رامین رضاییان یا باشگاه استقلال در این زمینه منتشر نشده است.
حذف نام باشگاه از پروفایلهای بازیکنان، معمولا یکی از نشانههای تغییرات احتمالی در تیم یا بازتاب تصمیمات فردی بازیکنها در نیمفصل است. پیگیریهای رسانهای برای روشن شدن وضعیت این مدافع ادامه دارد و اخبار تکمیلی در صورت اعلام رسمی منتشر خواهد شد.