خیبر خرمآباد جریمه شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه خیبر خرمآباد را به دلیل حاشیههای دیدار اخیر مقابل استقلال جریمه کرد و برای این تیم دستور برگزاری یک مسابقه خانگی با حضور تماشاگران خانم صادر شد.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای استقلال و خیبر خرمآباد که با تساوی یک بر یک در ورزشگاه تختی به پایان رسید، با حواشی قابل توجهی همراه بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دقایقی پیش رای خود را در خصوص این مسابقه صادر کرد.
بر اساس این حکم، باشگاه خیبر به دلیل فحاشی به بازیکنان استقلال، روشن کردن مواد آتشزا و پرتاب سنگ به زمین بازی، ملزم به پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد و برای یک بازی خانگی تنها با حضور تماشاگران خانم اجازه برگزاری مسابقه دارد.
همچنین، دو نفر منتسب به باشگاه خیبر، امیر کیامنش و سجاد سبزواری، به دلیل بدرفتاری با بازیکنان استقلال، برای یک ماه از ورود به استادیوم محروم شدند.
این اقدام کمیته انضباطی با هدف حفظ نظم و امنیت در مسابقات لیگ برتر و جلوگیری از تکرار حواشی مشابه اتخاذ شده است و باشگاهها موظف به رعایت قوانین و مقررات فدراسیون هستند.