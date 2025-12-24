خبرگزاری کار ایران
تاجرنیا: پیروزی استقلال مقابل المحرق نماد اتحاد و همدلی تیم بود

علی تاجرنیا، عضو هیئت مدیره استقلال، پس از پیروزی ۳ بر صفر آبی‌ها مقابل المحرق بحرین و صعود تیم به مرحله حذفی، بر اهمیت همدلی و اتحاد اعضای باشگاه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، تیم استقلال شامگاه چهارشنبه ۳ دی با برتری ۳ بر صفر مقابل المحرق بحرین، جواز حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد. پس از پایان مسابقه، علی تاجرنیا با حضور در رختکن استقلال خطاب به بازیکنان گفت: «فارغ از نتیجه، همه اعضای تیم از بازیکنان و کادر فنی گرفته تا مسئولان تدارک و مدیران متحد بودند. ما دقیقاً چنین استقلالی می‌خواهیم؛ یعنی تیمی همدل و یکپارچه. امروز یک نقطه عطف برای استقلال بود و ان‌شاءالله ادامه‌دار باشد.»

او در ادامه با تمجید از سرمربی و کادر فنی اظهار داشت: «شرایط خیلی خوبی داریم و همه این موفقیت‌ها را مدیون ریکاردو ساپینتو و دستیارانش هستیم. اعضای هیئت از کسب این پیروزی بسیار خوشحال هستند.»

