خبرگزاری کار ایران
تاج: مخالف نمادهای رنگین‌کمانی هستیم

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی و مذهبی مطرح‌شده، تأکید کرد فدراسیون علاقه‌ای به برگزاری بازی تیم ملی در جام جهانی با نمادهای رنگین‌کمانی ندارد و برای تغییر شرایط آن پیگیری جدی خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج پس از حضور در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم گفت: در این دیدار، دغدغه‌هایی درباره برخی رفتارها در ورزشگاه‌ها، شعارهای سکوها و همچنین برگزاری دیدار تیم ملی ایران و مصر در جام جهانی که قرار است در شهر سیاتل آمریکا برگزار شود، مطرح شد. وی افزود: در یک جلسه سه‌ساعته توضیحات لازم ارائه شد و حساسیت‌ها به‌صورت جدی مورد بحث قرار گرفت.

تاج تأکید کرد: فدراسیون فوتبال علاقه ندارد بازی سوم تیم ملی در جام جهانی با رنگین‌کمان‌ها برگزار شود و به‌طور جدی به دنبال تغییر این وضعیت هستیم و این اتفاق رخ خواهد داد. او ادامه داد: هر سه بازی تیم ملی در جام جهانی در ماه محرم برگزار می‌شود و لازم است تدابیر متناسبی اندیشیده شود که این موضوع نیز در دستور کار فدراسیون قرار دارد.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به بی‌انضباطی‌های برخی هواداران در ورزشگاه‌ها گفت: ما با هرگونه ناهنجاری مخالفیم و تلاش می‌کنیم با اتخاذ تدابیر لازم، این مسائل به حداقل برسد.

