زیدان: به افتخار پدربزرگم الجزایر را انتخاب کردم
لوکا زیدان، دروازه‌بان جوان، دلیل انتخاب تیم ملی الجزایر به جای فرانسه را پیوند عمیق خانوادگی و احترام به پدربزرگش عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، لوکا زیدان در آستانه آغاز جام ملت‌های آفریقا، در مصاحبه‌ای فاش کرد که انتخابش برای دفاع از رنگ‌های تیم ملی الجزایر، بیش از هر چیز تحت تأثیر فرهنگ خانوادگی و خواست پدربزرگش بوده است. 

وی گفت: «از کودکی، فرهنگ الجزایری در خانه ما جاری بود. وقتی تصمیمم را به پدربزرگم گفتم، از خوشحالی دیوانه شد. هر بار که به اردو می‌روم، به من زنگ می‌زند و می‌گوید تصمیم درستی گرفته‌ام. افتخار من این است که بتوانم او را سربلند کنم.»

زیدان همچنین تأکید کرد که در این انتخاب، پدرش، زین‌الدین زیدان، تنها به عنوان یک مشاور همراه او بود و تصمیم نهایی را خودش گرفته است. اولین حضور احتمالی این دروازه‌بان در دیدار الجزایر مقابل سودان در گروه E جام ملت‌های آفریقا رقم خواهد خورد.

