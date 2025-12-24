آموریم: غیبت برونو ضربه بزرگی است

به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، اعلام کرد مصدومیت برونو فرناندز ضربه بزرگی به این تیم وارد کرده، اما بازیکنان باید مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند و خود را با این شرایط وفق دهند.

آموریم در کنفرانس خبری پیش از دیدار با نیوکسل در روز «باکسینگ دی» تأیید کرد که برونو فرناندز و کوبی ماینو این مسابقه را از دست داده‌اند و احتمالاً کاپیتان یونایتد در تمام بازی‌های دوره کریسمس غایب خواهد بود. او گفت: جایگزین کردن برونو غیرممکن است؛ ما یک رهبر و یک ستاره بزرگ را از دست داده‌ایم.

سرمربی یونایتد با وجود غیبت‌های پرتعداد، به تیمش ابراز اطمینان کرد و افزود: مشکلاتی داریم، اما حتی با این شرایط هم ایمان دارم که می‌توانیم در هر بازی برنده شویم؛ به شرط تمرکز کامل.

آموریم همچنین از نقش‌آفرینی احتمالی بازیکنان جوان خبر داد و گفت جک فلچر پس از اولین بازی خود مقابل استون‌ویلا می‌تواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد. او تأکید کرد این شرایط فرصتی است تا بازیکنان دیگر مسئولیت‌پذیری و توان رهبری خود را نشان دهند.

وی در پایان درباره غیبت برونو تصریح کرد: بدون او چیزهای زیادی را از دست می‌دهیم؛ از سازمان‌دهی ضربات ایستگاهی گرفته تا رهبری درون زمین. اما حالا وقت آن است که دیگران جلو بیایند و نشان دهند تیم نباید تنها به یک بازیکن وابسته باشد.

انتهای پیام/