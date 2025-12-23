سرمربی تیم فوتبال المحرق بحرین: این بازی حکم فینال را دارد
سانتوس با تأکید بر سختی دیدار مقابل استقلال، گفت تصور داشتن شانس بیشتر برای صعود اشتباه است و تیمش تنها با هدف پیروزی پا به میدان خواهد گذاشت.
به گزارش ایلنا، فرناندو سانتوس سرمربی تیم فوتبال المحرق در نشست خبری پیش از دیدار برابر استقلال اظهار کرد: این مسابقه برای هر دو تیم حکم یک فینال را دارد و دیداری بسیار دشوار برابر حریفی قدرتمند است. وی افزود: با توجه به سطح عملکردی که این فصل ارائه دادهایم، هدف ما کسب پیروزی و صعود در رقابتهای جام آسیا ۲ است.
سانتوس درباره اینکه تیمش شانس بیشتری для صعود دارد، گفت: اشتباه است که با این ذهنیت وارد زمین شویم که دو شانس برای صعود داریم؛ ما همیشه فقط به برد فکر میکنیم. سرمربی المحرق همچنین با اشاره به وضعیت بازیکنان تیمش توضیح داد: چند بازیکن مصدوم داریم، اما با وجود این غیبتها، سایر بازیکنان از نظر آمادگی در شرایط ایدهآلی قرار دارند.
وی با دعوت از هواداران المحرق برای حضور در ورزشگاه تأکید کرد: از هواداران میخواهم برای حمایت از تیم، در این دیدار برابر نماینده ایران به ورزشگاه بیایند. سانتوس در پایان درباره آخرین بازی تیمش در لیگ بحرین گفت: دیدار برابر البدیع بازتابدهنده عملکرد واقعی ما نبود؛ تیم برتر میدان بودیم، اما در استفاده از موقعیتها موفق عمل نکردیم.
همچنین عبدالله الخلاصی بازیکن المحرق گفت: آمادهسازی تیم بسیار خوب بوده و اگرچه برای صعود دو شانس داریم، اما هدف اصلی ما پیروزی و خوشحال کردن هواداران است و امیدواریم بتوانیم برد دیدار رفت مقابل استقلال در تهران را تکرار کنیم.